زيلينسكي يدعو لتسريع ضمانات كييف الأمنية ويرشح تركيا ودولاً أخرى لاستضافة محادثات مع بوتين
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، إن على كييف وحلفائها تسريع جهودهم لتحديد ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا في سياق المحادثات مع روسيا.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي / AFP
26 أغسطس 2025

وأضاف زيلينسكي بعد اجتماع في كييف مع رئيس أركان الجيش البريطاني توني راداكين: "يتعين علينا تكثيف عملنا إلى أقصى حد وضمان الوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بالضمانات الأمنية".

في سياق متصل، قال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة اليوم الثلاثاء، إن تركيا أو دولاً بمنطقة الخليج أو من أوروبا ربما تستضيف محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف زيلينسكي: "الآن، هذا الأسبوع ستجري اتصالات مع تركيا، واتصالات مع دول خليجية ودول أوروبية ربما تستضيف محادثات مع الروس... من جانبنا، ستجري تهيئة الأمور إلى أقصى حدٍّ من أجل إنهاء الحرب".

ويأتي تعليق زيلينسكي في وقت قال فيه مدير مكتبه أندريه يرماك، إنه ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني يزوران في قطر للاجتماع مع وزير الدفاع القطري.

ودعا زيلينسكي إلى إجراء محادثات مع بوتين، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إنه لم يجرِ إعداد جدول أعمال لمثل هذا الاجتماع.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
