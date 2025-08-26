وأضاف زيلينسكي بعد اجتماع في كييف مع رئيس أركان الجيش البريطاني توني راداكين: "يتعين علينا تكثيف عملنا إلى أقصى حد وضمان الوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بالضمانات الأمنية".

في سياق متصل، قال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة اليوم الثلاثاء، إن تركيا أو دولاً بمنطقة الخليج أو من أوروبا ربما تستضيف محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف زيلينسكي: "الآن، هذا الأسبوع ستجري اتصالات مع تركيا، واتصالات مع دول خليجية ودول أوروبية ربما تستضيف محادثات مع الروس... من جانبنا، ستجري تهيئة الأمور إلى أقصى حدٍّ من أجل إنهاء الحرب".

ويأتي تعليق زيلينسكي في وقت قال فيه مدير مكتبه أندريه يرماك، إنه ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني يزوران في قطر للاجتماع مع وزير الدفاع القطري.