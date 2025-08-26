جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الثلاثاء خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ954 لمعركة ملاذكرد التاريخية، التي أقيمت في حديقة وطنية تحمل الاسم نفسه بولاية موش شرقي تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تدافع عن حقوق غزة عبر الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية مع قادة ومسؤولين عالميين، والاجتماعات الدولية، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية تجاوزت 102 ألف طن.

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده لا تترك أشقاءها في غزة وحدهم في مواجهة المظالم الإسرائيلية، مؤكداً أن تركيا تمثل الملاذ الأكثر أماناً لإخوتها خارج حدودها في أوقات الشدائد.

كما جدّد أردوغان دعم تركيا لتحقيق السلام الدائم في المنطقة وحل المشكلات عبر الحوار والدبلوماسية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفاً و744 شهيداً، و158 ألفاً و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلاً حتى الاثنين.

وتطرق الرئيس التركي في كلمته إلى الأوضاع في سوريا، مؤكداً أن بلاده الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد وجميع المكونات الأخرى، وأن من يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح.

وتابع: "لقد رأينا ذلك في العراق في السابق، ورأيناه طوال 14 عاماً في جارتنا سوريا، ورأيناه من قبل في البلقان والقوقاز وفي كثير من المناطق الجغرافية التي ترتبط معنا بالود. وغداً أيضاً سيكون الشعب التركي وتركيا هما مقصد الأمان لِمَن يتعرضون للظلم والتهميش والاضطهاد ولِمَن يواجهون الموت".