وقال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد، إن حطام طائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الجوية تسبب في نشوب حريق بمحطة تابعة لشركة نوفاتك للغاز الطبيعي في ميناء أوست لوجا، مؤكداً عدم تسجيل إصابات، مشيراً إلى تدمير نحو عشر طائرات مسيّرة أوكرانية فوق الميناء.

وفي كورسك، أفاد المكتب الصحفي لمحطة الطاقة النووية بأن هجوماً بطائرة مسيّرة أوكرانية أدى إلى حريق قصير الأمد ألحق أضراراً بمحول كهربائي مساعد، ما أجبر على خفض إنتاج الوحدة الثالثة في المحطة إلى 50% من قدرتها. وأضاف البيان أن مستويات الإشعاع في المنطقة بقيت ضمن الحدود الطبيعية، وأن الحريق جرى إخماده دون تسجيل إصابات.

وكانت قناة رين تي في الروسية أوضحت أن الحريق شب في وحدة محولات غير مرتبطة بالقسم النووي من المحطة.

وفي المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 48 طائرة مسيّرة روسية من أصل 72 استهدفت مناطق أوكرانية عدة الليلة الماضية.