وقال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد، إن حطام طائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الجوية تسبب في نشوب حريق بمحطة تابعة لشركة نوفاتك للغاز الطبيعي في ميناء أوست لوجا، مؤكداً عدم تسجيل إصابات، مشيراً إلى تدمير نحو عشر طائرات مسيّرة أوكرانية فوق الميناء.
وفي كورسك، أفاد المكتب الصحفي لمحطة الطاقة النووية بأن هجوماً بطائرة مسيّرة أوكرانية أدى إلى حريق قصير الأمد ألحق أضراراً بمحول كهربائي مساعد، ما أجبر على خفض إنتاج الوحدة الثالثة في المحطة إلى 50% من قدرتها. وأضاف البيان أن مستويات الإشعاع في المنطقة بقيت ضمن الحدود الطبيعية، وأن الحريق جرى إخماده دون تسجيل إصابات.
وكانت قناة رين تي في الروسية أوضحت أن الحريق شب في وحدة محولات غير مرتبطة بالقسم النووي من المحطة.
وفي المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 48 طائرة مسيّرة روسية من أصل 72 استهدفت مناطق أوكرانية عدة الليلة الماضية.
يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية تمنع كييف سراً من استخدام أنظمة الصواريخ بعيدة المدى (أتاكمز) لضرب أهداف داخل روسيا، ما يحدّ من قدرتها على توسيع نطاق الهجمات.
وفي واشنطن، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن استيائه المتزايد من الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، ملوّحاً بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو أو الانسحاب من جهود الوساطة، وقال ترمب: "سأتخذ قراراً بالغ الأهمية… فرض عقوبات ضخمة أو رسوم جمركية كبيرة أو الاثنين معاً، أو ربما عدم القيام بأي شيء".
ورغم محاولات البيت الأبيض لترتيب لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه "لا يوجد جدول أعمال واضح" لمثل هذا الاجتماع حالياً.