وأوضحت الصحيفة أن الخطة، التي يجري إعدادها منذ أسابيع تتضمن عدة سيناريوهات، من بينها تعبئة بضعة آلاف من عناصر الحرس الوطني اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال ترمب للصحفيين يوم الجمعة: "شيكاغو في حالة فوضى.. وسنصحح هذا الوضع على الأرجح قريباً"، موجّهاً انتقادات إلى رئيس بلدية المدينة، ومواصلاً هجومه على المدن التي يديرها سياسيون من الحزب الديمقراطي.

وفي بيان لاحق، قال البنتاغون: "لن نخوض في تكهنات بشأن عمليات أخرى، الوزارة جهة تخطيط وتعمل باستمرار مع شركاء من الوكالات الأخرى على خطط لحماية الأصول الاتحادية والأفراد"، من دون تأكيد أو نفي للخطة.