تركيا
1 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان: وفَّرنا مساكن لثلثي المتضررين من زلزال 2023
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حكومته وفَّرت منازل جديدة لثلثي المواطنين المتضررين من زلزال فبراير/شباط 2023 الذي ضرب جنوبي البلاد.
الرئيس أردوغان: وفَّرنا مساكن لثلثي المتضررين من زلزال 2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في حفل تسليم مساكن جديدة للمتضررين من الزلزال بولاية ملاطيا / AA
6 سبتمبر 2025

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل تسليم مساكن جديدة للمتضررين بولاية ملاطية شرقي تركيا، بالتزامن مع افتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية.

وقال أردوغان: "نسلّم اليوم مفاتيح الوحدة السكنية رقم 300 ألف في ملاطية. ولله الحمد، وفَّرنا حتى اليوم مساكن جديدة لاثنين من كل ثلاثة مواطنين في مناطق الزلزال".

وأكد الرئيس التركي أنهم سيواصلون العمل "بلا كلل حتى يعود كل المواطنين المتضررين إلى مساكنهم وأماكن عملهم".

اختيارات المحرر

كانت تركيا قد تعرضت قبل عامين لزلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 درجة، مركزهما ولاية قهرمان مرعش (جنوب)، وأسفرا عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، فيما تأثرت حياة ومعيشة نحو 14 مليون مواطن في 11 ولاية. وعقب الكارثة، أعلنت أنقرة حداداً وطنياً استمر 7 أيام.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us