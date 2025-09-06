6 سبتمبر 2025
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل تسليم مساكن جديدة للمتضررين بولاية ملاطية شرقي تركيا، بالتزامن مع افتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية.
وقال أردوغان: "نسلّم اليوم مفاتيح الوحدة السكنية رقم 300 ألف في ملاطية. ولله الحمد، وفَّرنا حتى اليوم مساكن جديدة لاثنين من كل ثلاثة مواطنين في مناطق الزلزال".
وأكد الرئيس التركي أنهم سيواصلون العمل "بلا كلل حتى يعود كل المواطنين المتضررين إلى مساكنهم وأماكن عملهم".
كانت تركيا قد تعرضت قبل عامين لزلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 درجة، مركزهما ولاية قهرمان مرعش (جنوب)، وأسفرا عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، فيما تأثرت حياة ومعيشة نحو 14 مليون مواطن في 11 ولاية. وعقب الكارثة، أعلنت أنقرة حداداً وطنياً استمر 7 أيام.
مصدر:TRT Arabi