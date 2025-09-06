جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل تسليم مساكن جديدة للمتضررين بولاية ملاطية شرقي تركيا، بالتزامن مع افتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية.

وقال أردوغان: "نسلّم اليوم مفاتيح الوحدة السكنية رقم 300 ألف في ملاطية. ولله الحمد، وفَّرنا حتى اليوم مساكن جديدة لاثنين من كل ثلاثة مواطنين في مناطق الزلزال".

وأكد الرئيس التركي أنهم سيواصلون العمل "بلا كلل حتى يعود كل المواطنين المتضررين إلى مساكنهم وأماكن عملهم".