وزير تركي: الطاقة النووية ركيزة لأمننا القومي ومسارنا فيها يحقق تقدماً
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم السبت، إن الطاقة النووية تمثل عنصراً أساسياً من عناصر الأمن القومي لتركيا، مشيراً إلى أن مسار تركيا في الطاقة النووية، دخل مرحلة متقدمة خلال الأعوام الـ15 الماضية.
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال مسابقة تصميم تقنيات الطاقة النووية المقامة ضمن فعاليات مهرجان "تكنوفيست" / AA
6 سبتمبر 2025

جاء ذلك في كلمة له خلال مسابقة تصميم تقنيات الطاقة النووية التي نظمتها الوزارة في إسطنبول، ضمن فعاليات مهرجان "تكنوفيست" للطيران والفضاء والتكنولوجيا، المقرر انطلاقه في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح بيرقدار أن الطلب على الطاقة يتزايد باستمرار في تركيا، لافتاً إلى أن نحو 600 مليون شخص حول العالم ما زالوا محرومين من الكهرباء. وأضاف أن "الطلب يتزايد على الكهرباء بسرعة في جميع أنحاء العالم، وبخاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يصل الطلب الإضافي إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول ثلاثينيات هذا القرن".

وبيّن أن الطلب على الكهرباء في تركيا قد يرتفع بمعدل سنوي متوسط قدره 3.5% حتى عام 2035، مؤكداً حاجة البلاد إلى تلبية هذا الطلب دون زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية. وأردف: "عندما نجعل تركيا مستقلة في مجال الطاقة سنضمن استقلالنا الاقتصادي، وهذا جزء لا يتجزأ من أمننا القومي".

وأشار الوزير التركي إلى أهمية الطاقة النووية في تقليل الاعتماد على الخارج والحد من انبعاثات الكربون، مذكّراً بإعلان الدول المتقدمة عام 2023 مضاعفة قدراتها النووية ثلاث مرات بحلول 2050.

وأكد أن مسار تركيا في الطاقة النووية، الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، دخل مرحلة متقدمة خلال الأعوام الـ15 الماضية، مشدداً على استمرار الجهود لتحقيق الاستقلالية في هذا المجال.

ولفت بيرقدار إلى أن بناء محطة "آق قويو" النووية في ولاية مرسين (جنوب) شكّل خطوة كبيرة على هذا الطريق، مبيناً أن تركيا تحتاج إلى ما لا يقل عن 15 ألف ميغاواط من الطاقة النووية.

وتعد "آق قويو" التي دشنت أولى مراحلها في أبريل/نيسان 2023، أول محطة تركية للطاقة النووية، وواحدة من بين أكبر الاستثمارات بالبلاد، في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا عام 2010، وستلبي 10% من الطلب على الكهرباء في تركيا عند تشغيل كامل وحداتها في 2028.

مصدر:TRT Arabi
