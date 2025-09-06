جاء ذلك في كلمة له خلال مسابقة تصميم تقنيات الطاقة النووية التي نظمتها الوزارة في إسطنبول، ضمن فعاليات مهرجان "تكنوفيست" للطيران والفضاء والتكنولوجيا، المقرر انطلاقه في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح بيرقدار أن الطلب على الطاقة يتزايد باستمرار في تركيا، لافتاً إلى أن نحو 600 مليون شخص حول العالم ما زالوا محرومين من الكهرباء. وأضاف أن "الطلب يتزايد على الكهرباء بسرعة في جميع أنحاء العالم، وبخاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يصل الطلب الإضافي إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول ثلاثينيات هذا القرن".

وبيّن أن الطلب على الكهرباء في تركيا قد يرتفع بمعدل سنوي متوسط قدره 3.5% حتى عام 2035، مؤكداً حاجة البلاد إلى تلبية هذا الطلب دون زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية. وأردف: "عندما نجعل تركيا مستقلة في مجال الطاقة سنضمن استقلالنا الاقتصادي، وهذا جزء لا يتجزأ من أمننا القومي".

وأشار الوزير التركي إلى أهمية الطاقة النووية في تقليل الاعتماد على الخارج والحد من انبعاثات الكربون، مذكّراً بإعلان الدول المتقدمة عام 2023 مضاعفة قدراتها النووية ثلاث مرات بحلول 2050.