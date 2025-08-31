ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة، ويخطط للانطلاق من إسبانيا، الأحد، ومن تونس في 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال المتحدث باسم "أسطول الصمود العالمي" سيف أبو كشك، إن المبادرة ستعمل بلا كلل حتى كسر الحصار عن القطاع ووقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأعرب أبو كشك، عن انزعاجه الكبير وأسفه من عدم تحرّك حكومات الدول لوقف مجازر الإبادة والمجاعة في غزة، قائلاً: “إنها لا تتخذ أي إجراء لمنع الإبادة الجماعية.. إنها لا تفعل شيئاً”.

وأكد أن مبادرة “أسطول الصمود العالمي” وُلدت ضمن مبادرات أخرى حول العالم للسعي لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة، اعتراضاً على صمت حكومات الدول.

وأضاف أن "عنف إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني مُفرط، وفلسطين بحاجة إلى تضامن عالمي، ولهذا السبب تدعم منظمات غير حكومية هذه المبادرة من أكثر من 44 دولة عبر خمس قارات".