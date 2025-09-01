وأعلن النادي، الذي يعتبر الأقدم في القطاع، في بيان مساء الأحد: "استشهاد مدير عام نادي غزة الرياضي لؤي استيتة". وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت مساء الأحد، إن استيتة (46 عاماً) استُشهِد جراء قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في منطقة محور زكيم، شمالي القطاع.

وشغل استيتية منصب المدير الإداري لنادي غزة الرياضي منذ 2015، وكان نجماً سابقاً في كرة اليد.

والثلاثاء، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إن "الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيداً جراء الحرب الإسرائيلية (الإبادة في غزة)".

وأضاف: "من بين هؤلاء 355 من لاعبي كرة القدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 شهيداً من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقوداً".