الحرب على غزة
استشهاد مدير أقدم نادٍ رياضي في غزة بقصف للاحتلال استهدف منتظري المساعدات
أعلن نادي غزة الرياضي استشهاد مديره العام لؤي استيتة بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منتظري مساعدات شمالي القطاع.
1 سبتمبر 2025

وأعلن النادي، الذي يعتبر الأقدم في القطاع، في بيان مساء الأحد: "استشهاد مدير عام نادي غزة الرياضي لؤي استيتة". وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت مساء الأحد، إن استيتة (46 عاماً) استُشهِد جراء قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في منطقة محور زكيم، شمالي القطاع.

وشغل استيتية منصب المدير الإداري لنادي غزة الرياضي منذ 2015، وكان نجماً سابقاً في كرة اليد.

والثلاثاء، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إن "الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيداً جراء الحرب الإسرائيلية (الإبادة في غزة)".

وأضاف: "من بين هؤلاء 355 من لاعبي كرة القدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 شهيداً من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقوداً".

وتابع الرجوب: "كما بلغ عدد شهداء الإعلام الرياضي 15 شهيداً"، مشيراً إلى أن "288 منشأة رياضية في الضفة الغربية (المحتلة) وقطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي (جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي)".

واستشهاد الرياضيين الفلسطينيين يأتي في سياق إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفاً و557 شهيداً، و160 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينياً بينهم 127 طفلاً.


مصدر:TRT ARABI
