وقالت مصادر طبية بمدينة غزة إن "3 شهداء (امرأة حامل وطفلان) بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة مراد في محيط منطقة المشتل بمخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة".

وبشأن استهداف تل أبيب المتواصل للنازحين الفلسطينيين، أفادت مصادر طبية بمستشفى الشفاء بغزة بسقوط "5 شهداء وعدد من الجرحى بغارة من الطيران الإسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في شارع النفق وسط المدينة".

وذكرت أن "4 شهداء وعدداً من الجرحى سقطوا، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة دبابش بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".

وفي إطار استمرار الإبادة الإسرائيلية، أوضحت المصادر ذاتها أن "3 شهداء (زوجان وابنهما) سقطوا بقصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية بجوار مستشفى الصحابة وسط المدينة".

وغربي المدينة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت شقة بالقرب من دوار القوقا بمخيم الشاطئ، وفق المصادر ذاتها.

نسف منازل

واستمراراً في سياسة التدمير، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل ومنشآت فلسطينية في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، من خلال تفجير مركبات عسكرية قديمة عمد إلى زرعها في الشوارع وبين المباني، وفق شهود عيان.

وأكد الشهود أن "طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) تشن غارات عنيفة ومتواصلة على حي الشجاعية شرق المدينة".

وخلال الأيام الماضية نزحت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال شرقي مدينة غزة إلى مناطقها الغربية تحت كثافة النيران الإسرائيلية، بعد إعلان تل أبيب الجمعة، المدينة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني "منطقة قتال خطيرة".

وفور الإعلان، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه منازل المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وسط تساؤلات بشأن الوجهة التي يمكن يسلكها الفارون في ظل استهداف تل أبيب مناطق القطاع كافة.

قصف مستشفى "شهداء الأقصى"

في غضون ذلك، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك للمرة الـ14 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية بالقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.