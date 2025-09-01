الحرب على غزة
القسام تنفذ عملية نوعية وتدمر ناقلة جند إسرائيلية شمالي قطاع غزة
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الاثنين، تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمالي قطاع غزة، ورصد عملية الإخلاء.
1 سبتمبر 2025

وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام صباح أمس الأحد، من تدمير ناقلة جند صهيونية (إسرائيلية) بعبوة أرضية شديدة الانفجار، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها".

وتابعت: "رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي (الإسرائيلي) للإخلاء في منطقة النزلة غرب بلدة جباليا شمال قطاع غزة".

وبشكل شبه يومي تعلن كتائب القسام تنفيذ "عمليات نوعية" ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، رداً على استمرار الإبادة، بينما تتكتم تل أبيب على الحصيلة الحقيقية لخسائرها في القطاع، وتفرض رقابة مشددة على النشر، رغم رصد الكاميرات عمليات إخلاء قتلاها وجرحاها.

ويأتي إعلان الكتائب عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية، بعد تأكيد تل أبيب رسمياً اغتيال أبو عبيدة المتحدث باسم "القسام"، دون تعقيب رسمي بهذا الخصوص من حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري حتى الساعة 7:30 (ت.غ).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 63 ألفاً و459 شهيداً، و160 ألفاً و256 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينياً بينهم 124 طفلاً.


مصدر:TRT Arabi
