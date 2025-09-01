وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام صباح أمس الأحد، من تدمير ناقلة جند صهيونية (إسرائيلية) بعبوة أرضية شديدة الانفجار، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها".

وتابعت: "رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي (الإسرائيلي) للإخلاء في منطقة النزلة غرب بلدة جباليا شمال قطاع غزة".

وبشكل شبه يومي تعلن كتائب القسام تنفيذ "عمليات نوعية" ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، رداً على استمرار الإبادة، بينما تتكتم تل أبيب على الحصيلة الحقيقية لخسائرها في القطاع، وتفرض رقابة مشددة على النشر، رغم رصد الكاميرات عمليات إخلاء قتلاها وجرحاها.