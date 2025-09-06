وقال في بيان نشره على منصة "إكس": "ينفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عملية لحسم حماس داخل مدينة غزة، وابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي منطقة إنسانية، حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل"، حسب زعمه.

وأوضح أنه "خصص شارع الرشيد كطريق إنساني"، وأمر الفلسطينيين بـ"المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش". وأشار إلى "توسيع المناورة البرية في مدينة غزة ضمن عملية عربات جدعون 2".

وشهدت مدينة غزة السبت حركة نزوح لعشرات العائلات إلى جنوب القطاع عبر الطريق الساحلي (شارع الرشيد) بعد تهديدات إسرائيل باستهداف المباني السكنية العالية وإعلانها توسيع "المناورة البرية".

وخلال حرب الإبادة المتواصلة في غزة منذ نحو عامين، سبق أن أعلن الجيش ما سماها "مناطق إنسانية" في مناطق بالقطاع آمرا الفلسطينيين بالتوجه إليها بزعم أنها "آمنة"، لكنه مع ذلك يواصل قصفها موقعا كثيراً من الضحايا المدنيين بين شهيد وجريح.

فيما تؤكد شهادات ميدانية وتقارير أممية أن تلك "المناطق الإنسانية"، ومنها مواصي خان يونس، تفتقر عملياً إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ميدانية فاعلة أو مرافق خدمية تتناسب مع أعداد الفلسطينيين هناك. كما أن المياه الصالحة للشرب والغذاء شبه منعدمين في تلك المناطق.

في غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال اليوم نسف المباني السكنية شمالي مدينة غزة وشرقي مدينة خان يونس فيما تواصل قواته استهداف المدنيين.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" كما أفادت أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بجروح، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع. فيما استشهد 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص الجيش قرب مركز توزيع جنوبي غزة

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، استشهد فلسطيني جراء قصف استهدف الحي، كما استشهد طفل وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي المدينة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين وفقد آخرين إثر قصف استهدف منزلا لعائلة في شارع النفق.

وأمس الجمعة وثقت مصادر طبية استشهاد 51 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، بينهم 36 في مدينة غزة.

وبدأت إسرائيل الجمعة، مرحلة جديدة في الإبادة بقصف وتدمير المباني العالية بمدينة غزة التي تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين الفلسطينيين، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس فتح ما وصفها بـ"أبواب الجحيم".