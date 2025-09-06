الحرب على غزة
إسرائيل تفرض نزوحاً قسرياً جديداً في مدينة غزة وسط استمرار القصف وتحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة
أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء "دون تفتيش" مع إعلانه توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلالها بالكامل.
نزوح فلسطينيين نحو الجنوب بعد تهديدات إسرائيلية / AFP
6 سبتمبر 2025

وقال في بيان نشره على منصة "إكس": "ينفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عملية لحسم حماس داخل مدينة غزة، وابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي منطقة إنسانية، حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل"، حسب زعمه.

وأوضح أنه "خصص شارع الرشيد كطريق إنساني"، وأمر الفلسطينيين بـ"المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش". وأشار إلى "توسيع المناورة البرية في مدينة غزة ضمن عملية عربات جدعون 2".

وشهدت مدينة غزة السبت حركة نزوح لعشرات العائلات إلى جنوب القطاع عبر الطريق الساحلي (شارع الرشيد) بعد تهديدات إسرائيل باستهداف المباني السكنية العالية وإعلانها توسيع "المناورة البرية".

وخلال حرب الإبادة المتواصلة في غزة منذ نحو عامين، سبق أن أعلن الجيش ما سماها "مناطق إنسانية" في مناطق بالقطاع آمرا الفلسطينيين بالتوجه إليها بزعم أنها "آمنة"، لكنه مع ذلك يواصل قصفها موقعا كثيراً من الضحايا المدنيين بين شهيد وجريح.

فيما تؤكد شهادات ميدانية وتقارير أممية أن تلك "المناطق الإنسانية"، ومنها مواصي خان يونس، تفتقر عملياً إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ميدانية فاعلة أو مرافق خدمية تتناسب مع أعداد الفلسطينيين هناك. كما أن المياه الصالحة للشرب والغذاء شبه منعدمين في تلك المناطق.

في غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال اليوم نسف المباني السكنية شمالي مدينة غزة وشرقي مدينة خان يونس فيما تواصل قواته استهداف المدنيين. 

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" كما أفادت أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بجروح، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع. فيما استشهد 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص الجيش قرب مركز توزيع جنوبي غزة

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، استشهد فلسطيني جراء قصف استهدف الحي، كما استشهد طفل وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي المدينة. كما أصيب عدد من الفلسطينيين وفقد آخرين إثر قصف استهدف منزلا لعائلة في شارع النفق.

وأمس الجمعة وثقت مصادر طبية استشهاد 51 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، بينهم 36 في مدينة غزة.

وبدأت إسرائيل الجمعة، مرحلة جديدة في الإبادة بقصف وتدمير المباني العالية بمدينة غزة التي تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين الفلسطينيين، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس فتح ما وصفها بـ"أبواب الجحيم".

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب.

تحذيرات أممية 

حذّرت الأمم المتحدة الجمعة، من أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يجبر مزيداً من الفلسطينيين على النزوح القسري، فيما اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن المعاناة التي يعيشها أطفال القطاع بسبب المجاعة والدمار "ليست مصادفة، بل نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "التصعيد الإسرائيلي واستهداف المباني المدنية يجبر الفلسطينيين في غزة على النزوح مراراً وتكراراً"، مشيراً إلى تسجيل 3 آلاف حالة نزوح جديدة من شمال القطاع إلى جنوبه خلال اليومين الماضيين، مع استمرار إسرائيل في عرقلة وتقييد تدفق المساعدات الإنسانية.

من جانبها، قالت تيس إنغرام، مديرة الاتصالات في الشرق الأوسط بـ"اليونيسف"، خلال مداخلة مرئية من غزة في المؤتمر الصحفي، إن "الأسر الفلسطينية وأطفالها يخوضون صراع البقاء على قيد الحياة وسط الهجمات الإسرائيلية"، مؤكدة أن "المعاناة ليست مصادفة وإنما نتيجة مباشرة لخيارات حوّلت كامل قطاع غزة إلى مكان تُهدد فيه حياة الناس يومياً".

وأضافت أن مدينة غزة، التي كانت الملاذ الأخير للعائلات في شمال القطاع، "تحولت بسرعة إلى مكان لا يستطيع الأطفال البقاء فيه على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن المناطق التي تُوصف بـ"الآمنة" ليست كذلك، إذ يُقتل الأطفال أو يُصابون بإعاقات خطيرة حتى في أثناء نومهم.

ودعت إنغرام، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، مؤكدة استمرار دعوات المنظمة لإسرائيل بمراجعة قواعد الاشتباك بما يضمن حماية الأطفال وفق ما يفرضه القانون الدولي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفاً و300 شهيد و162 ألفاً و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينياً، بينهم 134 طفلاً.


مصدر:TRT Arabi
