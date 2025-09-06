جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، بالتوازي مع اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع ويتكوف لبحث الجهود الرامية إلى التوصل لتهدئة.

وأكد الوزير المصري رفض بلاده "تصفية القضية الفلسطينية"، مشدداً على أن تعنت إسرائيل وفرضها شروطاً تعجيزية يمثلان العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن مصر تبذل، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، "جهوداً حثيثة وصادقة لفرض وقف فوري لإطلاق النار"، مشيراً إلى استعداد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور وقف القتال.

وتصاعدت مؤخراً حدة التصريحات الرسمية بين مصر وإسرائيل، جراء اتهام الأخيرة للقاهرة بإغلاقها معبر رفح البري مع قطاع غزة، بينما ردت القاهرة بأن تل أبيب هي من تغلقه، معربة عن رفضها تهجير الفلسطينيين.

وفي ما يتعلق بالمعبر قال عبد العاطي إن "القاهرة أبقت المعبر مفتوحاً على مدار الساعة، بينما إسرائيل هي من تغلقه وتمنع دخول أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على الجانب المصري"، محمّلاً تل أبيب المسؤولية عن تفاقم المجاعة.

وأكد الوزير المصري أن "المجاعة في غزة كاملة الأركان، وهي من صنع البشر والاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم التجويع سلاح حرب في غزة، ونؤكد رفضنا لسياساته التوسعية بالقطاع".

وعن مستقبل القطاع بعد وقف الإبادة الإسرائيلية، قال عبد العاطي إن "هناك خطة متكاملة عربيا وإسلاميا، تقوم على 3 محاور: التعافي والإعمار، وترتيبات أمنية تقوم على قوات شرطية فلسطينية في غزة، فضلاً عن تولي لجنة إدارية مؤقتة مكونة من 15 شخصاً (لم يحدد هوياتهم) لإدارة القطاع 6 أشهر، على أن تسلمها بعد ذلك للسلطة الفلسطينية".

وتابع في هذا الشأن: "لا مانع مستقبلاً أن توجد قوات دولية في قطاع غزة حال طلبت السلطة الفلسطينية ذلك، على أن يكون دورها دعم الأمن والاستقرار وحماية الفلسطينيين وتأهيل قوات فلسطينية لتولى المهام في ما بعد".

من جهته، قال لازاريني إن "وقف إطلاق النار في غزة أولوية لإطلاق سراح المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين)، كما أنه سينهي الكارثة الإنسانية"، مؤكداً أن المجاعة في غزة "أمر واقع ومن صنع البشر"، محذراً من أن الوضع المالي للأونروا "سيئ للغاية"، ما دفع الوكالة إلى إلغاء بعض برامجها.

دعوات مصرية لإسرائيل للاستجابة للمقترح الأمريكي

واليوم السبت، بحث عبد العاطي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عبر اتصال هاتفي جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.