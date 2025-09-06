وفي بلدة نعلين غرب رام الله، اندلعت مواجهات عقب اقتحام إسرائيلي، أسفرت عن إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز. وفي بلدة عناتا شمال شرق القدس نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة طالت المنازل، واعتقلت 16 شاباً بعد تحويل أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، وداهمت منازل في الخليل، حيث فتشتها وعبثت بمحتوياتها، إضافة إلى نصب حواجز وتفتيش مركبات.

واقتحم الجيش حي البِركة شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، وأطلق قنابل صوت، وفتش مركبات، وثقب إطارات عدد منها، ودقّق في بطاقات المواطنين الشخصية، وعرقل مرورهم. وفي حوادث متكررة، يتعرض فلسطينيون للضرب والتنكيل والتفتيش عند مرورهم عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني نفذ الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 19 ألف عملية اعتقال في الضفة والقدس، بينها 585 حالة بين النساء و1550 بين الأطفال، فيما استشهد 77 أسيراً داخل السجون، 46 منهم من غزة.

ويبلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع 898، منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.