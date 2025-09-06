وفي بلدة نعلين غرب رام الله، اندلعت مواجهات عقب اقتحام إسرائيلي، أسفرت عن إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز. وفي بلدة عناتا شمال شرق القدس نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة طالت المنازل، واعتقلت 16 شاباً بعد تحويل أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، وداهمت منازل في الخليل، حيث فتشتها وعبثت بمحتوياتها، إضافة إلى نصب حواجز وتفتيش مركبات.
واقتحم الجيش حي البِركة شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، وأطلق قنابل صوت، وفتش مركبات، وثقب إطارات عدد منها، ودقّق في بطاقات المواطنين الشخصية، وعرقل مرورهم. وفي حوادث متكررة، يتعرض فلسطينيون للضرب والتنكيل والتفتيش عند مرورهم عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني نفذ الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 19 ألف عملية اعتقال في الضفة والقدس، بينها 585 حالة بين النساء و1550 بين الأطفال، فيما استشهد 77 أسيراً داخل السجون، 46 منهم من غزة.
ويبلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع 898، منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية، خلال أغسطس/آب الماضي، نحو 1613 اعتداء ارتكبها جيش الاحتلال ومستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بينها 431 اعتداء ارتكبها مستوطنون.
وتمهيداً لضم الضفة الغربية إليها، تكثف إسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائم، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم إسرائيل إلى الضفة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذاً لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات أممية.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1018 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت 64 ألفاً و300 شهيد و162 ألفاً و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينياً، بينهم 134 طفلاً.