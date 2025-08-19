وأضاف ترمب في مقابلة إذاعية: "إنهما يُعدّان لذلك"، مضيفاً أن "القتل" في الحرب يجب أن يتوقف.

في سياق متصل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي يُدرك الأهمية الحيوية للضمانات الأمنية من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة لن تنشر في سبيل ذلك قوات عسكرية هناك.

وأفادت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في التنسيق، وربما تقدم ضمانات أمنية أخرى لحلفائها الأوروبيين. وأضافت: "في ما يتعلق بالضمانات الأمنية، صرّح الرئيس ترمب بشكل قاطع بأنه لن تكون لدينا قوات في أوكرانيا، ولكن يمكننا بالتأكيد المساعدة في التنسيق، وربما تقديم ضمانات أمنية أخرى لحلفائنا الأوروبيين".

وأشارت إلى أن ترمب يُدرك أهمية الضمانات الأمنية لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا، وأنه كلَّف فريقه للأمن القومي بالتنسيق مع الحلفاء في أوروبا. وأكدت أن الجهود جارية لعقد محادثات مباشرة في الأيام المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.