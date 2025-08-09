وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب نشره عبر منصة "إكس": "في أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين بقضاء صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 عسكريين وإصابة آخرين".

وأضاف: "تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق السبت، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني".

وأضافت أن ذلك جاء "خلال تفكيك الفريق بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدتي مجدلزون وزبقين بقضاء صور"، مشيرة إلى وجود "معلومات عن وقوع إصابات بينها شهداء"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر بيان للرئاسة اللبنانية عبر منصة "إكس"، أن "الرئيس جوزاف عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على ملابسات الانفجار واستشهاد وجرح عدد من أفراد الجيش".

ونقل البيان عن عون قوله: "الشهداء الأبرار سطّروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء، وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين" دون أن يحدد عددهم.

كما قال رئيس الوزراء نواف سلام عبر منصة "إكس": "بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدون واجبهم الوطني"، دون ذكر عددهم.

وتابع: "لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تعيد التأكيد أن جيشنا هو صمام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية".

ولاحقاً، قالت الوكالة اللبنانية إن وزير الدفاع ميشال منسي أجرى اتصالاً هاتفياً بنائب قائد الجيش حسان عودة، "معزياً باستشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم، ملتحقين برفاقهم الذين رووا تراب الجنوب بدمائهم الطاهرة". وأشاد وزير الدفاع بـ"تفاني ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية في حماية أرض لبنان وشعبه".