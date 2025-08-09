وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب نشره عبر منصة "إكس": "في أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين بقضاء صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 عسكريين وإصابة آخرين".
وأضاف: "تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة"، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق السبت، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "انفجرت ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني".
وأضافت أن ذلك جاء "خلال تفكيك الفريق بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدتي مجدلزون وزبقين بقضاء صور"، مشيرة إلى وجود "معلومات عن وقوع إصابات بينها شهداء"، دون مزيد من التفاصيل.
وذكر بيان للرئاسة اللبنانية عبر منصة "إكس"، أن "الرئيس جوزاف عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على ملابسات الانفجار واستشهاد وجرح عدد من أفراد الجيش".
ونقل البيان عن عون قوله: "الشهداء الأبرار سطّروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء، وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين" دون أن يحدد عددهم.
كما قال رئيس الوزراء نواف سلام عبر منصة "إكس": "بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدون واجبهم الوطني"، دون ذكر عددهم.
وتابع: "لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تعيد التأكيد أن جيشنا هو صمام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية".
ولاحقاً، قالت الوكالة اللبنانية إن وزير الدفاع ميشال منسي أجرى اتصالاً هاتفياً بنائب قائد الجيش حسان عودة، "معزياً باستشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم، ملتحقين برفاقهم الذين رووا تراب الجنوب بدمائهم الطاهرة". وأشاد وزير الدفاع بـ"تفاني ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية في حماية أرض لبنان وشعبه".
وفي خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024، قُتل شخص جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بأربعة صواريخ، السبت، سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا جنوبي لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "مسيّرة إسرائيلية نفذت عصر اليوم غارة جوية بأربعة صواريخ مستهدفة سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا". ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية "أدت إلى سقوط شهيد" دون الكشف عن هويته.
والجمعة، قتل الإعلامي محمد شحادة مدير موقع "هوانا لبنان"، بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارته في طريق صيدا ـ صور بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة أمس.
والخميس، أعلنت الوكالة اللبنانية مقتل 8 أشخاص، بينهم سوري، وإصابة 12 آخرين جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بشرق وجنوب البلاد في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أسابيع.
وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 280 قتيلاً و586 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.