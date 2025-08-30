وقال مكتب نتنياهو في بيان: "في عملية معقّدة لجيش الدفاع الإسرائيلي، نُفذت بتوجيه مشترك من مقر شؤون المختطفين في شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، جرى إنقاذ جثمان عيدان شتيفي، إلى جانب جثمان إيلان فايس، من داخل قطاع غزة".

وأضاف المكتب أن "العملية المعقّدة نفذتها قوات جيش الدفاع بقيادة القيادة الجنوبية، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية والقوات الخاصة".

وادعى أن شتيفي "اختُطف (أُسر) من منطقة تل جمة، وقُتل على أيدي حماس، بعد أن عمل على إنقاذ وإخراج آخرين من حفلة نوفا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان يبلغ من العمر 28 عاماً عند مقتله".

وأكمل البيان: "بعد إجراء عملية تحديد الهوية في المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الجنائية في شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ طاقم شؤون المختطفين (الأسرى) في هيئة القوى البشرية عائلته".

مقتل عسكري في الجنوب