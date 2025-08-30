الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو يزعم استعادة جثة أسير من غزة.. وجيشه يعترف بمقتل عسكري جنوبي القطاع
ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الأسير الثاني الذي ادعت تل أبيب، الجمعة، استعادة جثته من قطاع غزة هو عيدان شتيفي.
نتنياهو يزعم استعادة جثة أسير من غزة.. وجيشه يعترف بمقتل عسكري جنوبي القطاع
جيش الاحتلال يعترف بمقتل عسكري إسرائيلي في معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة / Reuters
30 أغسطس 2025

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "في عملية معقّدة لجيش الدفاع الإسرائيلي، نُفذت بتوجيه مشترك من مقر شؤون المختطفين في شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، جرى إنقاذ جثمان عيدان شتيفي، إلى جانب جثمان إيلان فايس، من داخل قطاع غزة".

وأضاف المكتب أن "العملية المعقّدة نفذتها قوات جيش الدفاع بقيادة القيادة الجنوبية، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية والقوات الخاصة".

وادعى أن شتيفي "اختُطف (أُسر) من منطقة تل جمة، وقُتل على أيدي حماس، بعد أن عمل على إنقاذ وإخراج آخرين من حفلة نوفا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان يبلغ من العمر 28 عاماً عند مقتله".

وأكمل البيان: "بعد إجراء عملية تحديد الهوية في المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الجنائية في شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ طاقم شؤون المختطفين (الأسرى) في هيئة القوى البشرية عائلته".

مقتل عسكري في الجنوب

اختيارات المحرر

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بمقتل عسكري وإصابة اثنين آخرين، في معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إنّ الرقيب (أول) احتياط أريئيل لوبلينير (34 عاماً) قُتل في معارك جنوبي قطاع غزة"، ولفت إلى أنه كان يخدم في الكتيبة اللوجيستية 6036، بالفرقة 36.

وحسب معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، قُتل منذ بداية حرب الإبادة على غزة 900 عسكري إسرائيلي وأُصيب 6 آلاف و213 آخرين.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفاً و371 شهيداً، و159 ألفاً و835 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصاً بينهم 124 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us