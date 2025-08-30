وقال مكتب نتنياهو في بيان: "في عملية معقّدة لجيش الدفاع الإسرائيلي، نُفذت بتوجيه مشترك من مقر شؤون المختطفين في شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، جرى إنقاذ جثمان عيدان شتيفي، إلى جانب جثمان إيلان فايس، من داخل قطاع غزة".
وأضاف المكتب أن "العملية المعقّدة نفذتها قوات جيش الدفاع بقيادة القيادة الجنوبية، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية والقوات الخاصة".
وادعى أن شتيفي "اختُطف (أُسر) من منطقة تل جمة، وقُتل على أيدي حماس، بعد أن عمل على إنقاذ وإخراج آخرين من حفلة نوفا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان يبلغ من العمر 28 عاماً عند مقتله".
وأكمل البيان: "بعد إجراء عملية تحديد الهوية في المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الجنائية في شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ طاقم شؤون المختطفين (الأسرى) في هيئة القوى البشرية عائلته".
مقتل عسكري في الجنوب
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بمقتل عسكري وإصابة اثنين آخرين، في معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.
وقال الجيش، في بيان، إنّ الرقيب (أول) احتياط أريئيل لوبلينير (34 عاماً) قُتل في معارك جنوبي قطاع غزة"، ولفت إلى أنه كان يخدم في الكتيبة اللوجيستية 6036، بالفرقة 36.
وحسب معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، قُتل منذ بداية حرب الإبادة على غزة 900 عسكري إسرائيلي وأُصيب 6 آلاف و213 آخرين.
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 63 ألفاً و371 شهيداً، و159 ألفاً و835 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصاً بينهم 124 طفلاً.