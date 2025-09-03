جاء ذلك في مقطع مصور نشرته القسام عبر حسابها على تليغرام، تحت عنوان "تحذير عاجل"، باللغتين العربية والعبرية.

ويحتوي المقطع على صور لـ45 أسيراً إسرائيلياً من دون الإشارة إلى مصيرهم، إضافة إلى مشاهد لأسير إسرائيلي يضع يديه على وجهه تعبيراً عن تحسره.

وقالت القسام في رسالتها المصورة: "ستدفعون ثمن قرار توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة مقتل جنودكم وأسراكم".

يأتي هذا التحذير بعد توعد القسام في 29 أغسطس/آب الماضي، إسرائيل بدفع ثمن خطة احتلال مدينة غزة "من دماء جنودها"، مؤكدة أن الأسرى الإسرائيليين سيكونون ضمن مناطق القتال مع عناصرها في ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومؤخراً، وجهت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عدة مناشدات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، آخرها الثلاثاء، طالبته خلالها بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تعيد ذويهم من غزة، الذي يشهد إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب بدعم من واشنطن منذ عامين.