الحرب على غزة
القسام تحذر جيش الاحتلال: توسيع عملياتكم بمدينة غزة ثمنه مقتل جنودكم وأسراكم
حذرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، إسرائيل من أن قرارها توسيع نطاق عملياتها العسكرية في مدينة غزة سيكلفها قتلى بين جنودها ومحتجزيها.
مقطع كتائب القسام ضم صور لـ45 محتجزا إسرائيليا دون الإشارة إلى مصيرهم / كتائب القسام (تلغرام)
3 سبتمبر 2025

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته القسام عبر حسابها على تليغرام، تحت عنوان "تحذير عاجل"، باللغتين العربية والعبرية.

ويحتوي المقطع على صور لـ45 أسيراً إسرائيلياً من دون الإشارة إلى مصيرهم، إضافة إلى مشاهد لأسير إسرائيلي يضع يديه على وجهه تعبيراً عن تحسره.

وقالت القسام في رسالتها المصورة: "ستدفعون ثمن قرار توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة مقتل جنودكم وأسراكم".

يأتي هذا التحذير بعد توعد القسام في 29 أغسطس/آب الماضي، إسرائيل بدفع ثمن خطة احتلال مدينة غزة "من دماء جنودها"، مؤكدة أن الأسرى الإسرائيليين سيكونون ضمن مناطق القتال مع عناصرها في ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومؤخراً، وجهت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عدة مناشدات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، آخرها الثلاثاء، طالبته خلالها بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تعيد ذويهم من غزة، الذي يشهد إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب بدعم من واشنطن منذ عامين.

وتأتي هذه التطورات بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية، في 8 أغسطس/آب، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة.

والجمعة، أعلنت تل أبيب، مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة" يقطنها نحو مليون فلسطيني، وذلك بعد أن شهدت منذ 13 أغسطس/آب المنصرم، قصفاً مكثفاً وتوغلات إسرائيلية في أحيائها الشرقية والشمالية.

وخلال الفترة ذاتها، فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع صدر الأربعاء.

كما نفذ أكثر من 70 غارة جوية مباشرة باستخدام الطائرات الحربية، ما أسفر عن استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة 6008 آخرين، حسب البيان.

وفي 18 أغسطس/آب المنصرم، وافقت "حماس" على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.

وبدلاً عن ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة "حماس" وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تشكل خطراً على حياة الأسرى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 63 ألفاً و746 شهيداً و161 ألفاً و245 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً، حتى الأربعاء.

مصدر:TRT ARABI
