الرباط.. مباحثات تركية-مغربية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية
أجرى مصطفى توزجو نائب وزير التجارة التركي، الخميس في العاصمة الرباط، مباحثات مع مسؤولين مغاربة حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
5 سبتمبر 2025

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية في المغرب كريم زيدان، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.، إذ جرى خلال الاجتماعات الثنائية، تأكيد التزام البلدين تطويرَ العلاقات التجارية والاقتصادية،.

وذكر توزجو في تصريح صحفي، أنهم عقدوا اجتماعات ثنائية مثمرة للغاية، جرت خلالها مناقشة فرص الاستثمار وسبل تطوير التجارة الثنائية.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، حققت نتائج إيجابية لكلا البلدين.

وأشار المسؤول التركي إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات فنية لتوسيع اتفاقية التجارة الحرية السارية منذ 2006، بما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين.

وأفاد بأن أكثر من 250 شركة تركية تعمل حالياً في المغرب، باستثمارات تناهز مليار دولار وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

بدروه، صرح حجيرة بأن زيارة المسؤول التركي تجسد الرغبة الجادة لأنقرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الرباط والارتقاء به إلى مستويات أكثر طموحاً.

وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية الثنائية، والسعي نحو تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري.

مصدر:TRT Arabi
