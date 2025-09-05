جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية في المغرب كريم زيدان، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.، إذ جرى خلال الاجتماعات الثنائية، تأكيد التزام البلدين تطويرَ العلاقات التجارية والاقتصادية،.

وذكر توزجو في تصريح صحفي، أنهم عقدوا اجتماعات ثنائية مثمرة للغاية، جرت خلالها مناقشة فرص الاستثمار وسبل تطوير التجارة الثنائية.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، حققت نتائج إيجابية لكلا البلدين.

وأشار المسؤول التركي إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات فنية لتوسيع اتفاقية التجارة الحرية السارية منذ 2006، بما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين.