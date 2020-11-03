سياسة
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أذربيجان تفتح تحقيقاً حول تجنيد أرمينيا مرتزقة في "قره باغ"
فتحت النيابة العامة في أذربيجان، الثلاثاء، تحقيقاً ضد مجموعة إرهابية تسمى "فوما" (VoMa)، جنّدتها أرمينيا كمرتزقة في إقليم "قره باغ".
أذربيجان تفتح تحقيقاً حول تجنيد أرمينيا مرتزقة في "قره باغ"
 النيابة العامة الأذربيجانية تقول إن الإدارة الأرمينية قررت استخدام "فوما " الإرهابية كمرتزقة في إقليم "قره باغ" / AA
3 نوفمبر 2020

فتحت النيابة العامة في أذربيجان تحقيقاً ضد مجموعة إرهابية تسمى "فوما" (VoMa)، جنّدتها أرمينيا كمرتزقة في إقليم "قره باغ".

وذكرت النيابة العامة في بيان، الثلاثاء، أن مواطناً أرمينياً يدعى فلاديمير فارتانوف شكّل كتيبة إرهابية تحت اسم "فوما" مكونة من عناصر من جنسيات مختلفة.

وأضافت أن "أرمينيا تدعم الإرهاب على مستوى الدولة وتجعله من أهم أدوات سياستها العدوانية، وتجنيدها للمرتزقة والإرهابيين في صفوف جيشها مخالف للقانون الدولي".

وتابعت: "لذا تقوم النيابة العامة الأذربيجانية بجميع المبادرات اللازمة لفرض المنظمات الدولية عقوبات على دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي".

وبينت النيابة أن مسلحي "فوما" تلقوا تدريباً وارتكبوا أعمالاً إرهابية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. لافتةً إلى أن المجموعة تضم مواطنين أجانب من أصل أرميني، بالإضافة إلى أعضاء في منظمات إرهابية مثل PKK وأصالة.

وأوضحت النيابة أن الإدارة الأرمينية قررت استخدام "فوما " الإرهابية كمرتزقة في إقليم "قره باغ".

وأضافت أن "فوما" نفذت هجمات ضد المدنيين الأذربيجانيين والجيش الأذربيجاني الذي يواصل عملياته لتحرير أرضه من الاحتلال.

ورداً على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها.

ومنذ ذلك اليوم، تسببت أرمينيا بخروقاتها المتكررة، في انهيار 3 هدنات إنسانية، فيما استعادت أذربيجان السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلاً عن تلال استراتيجية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزا ء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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