لا تزال الأسئلة تتجدد يومياً حول فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذي راح ضحيته حتى الثالث من أبريل/نيسان الجاري، 53 ألف شخص حول العالم فيما أصيب به أكثر من مليون آخرين.

طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، فمرض كوفيد-19 (المعروف بفيروس كورونا) هو مرض مُعدٍ، يسببه فيروس كورونا الجديد المكتشَف مؤخراً. وهو فيروس يرتبط بعائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس الذي يتسبب في مرض (سارس) (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة)، وبعض أنواع الزكام العادي.

تنتقل تلك الفيروسات في الأصل، (الفيروسات التاجية) (وتشبه الإكليل)، من الحيوانات إلى البشر. ففيروس سارس، على سبيل المثال، انتقل من قطط الزباد إلى البشر.

ولم يكن أي علم بوجود هذا الفيروس (كوفيد-19) قبل تفشّيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ديسمبر 2019.

ماأعراضفيروسكورونا الجديد؟

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لفيروس كورونا (مرض كوفيد-19) في الحمى والإرهاق والسعال الجاف.

وقد يعاني بعض المرضى من الأوجاع أو احتقان الأنف أو الرشح أو ألم الحلق أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. فيما يصاب بعض الناس بالعدوى من دون أن تظهر عليهم أي أعراض أو يشعروا بالمرض.

ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرضى من دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 إذ يعانون من صعوبة التنفس.

كيفينتقلالفيروس؟

تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال فيروس كورونا (كوفيد-19) حسب ما أوضحته منظمة الصحة العالمية، في القُطيرات التنفسية التي تخرج من الشخص عند السعال وتلتصق بالأسطح. فيما تقل احتمالات الإصابة بمرض عن طريق شخص عديم الأعراض بالمرة.

هل يمكن للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 أن ينتقل عبر الهواء؟

حسب منظمة الصحة العالمية، تشير الدراسات التي أُجريت حتى يومنا هذا إلى أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 ينتقل في المقام الأول عن طريق ملامسة القُطيرات التنفسية على الأسطح لا عن طريق الهواء.

متى تظهر أعراض فيروس كورونا على المصاب؟

يأخذ المرض 5 أيام لكي تظهر أعراضه على المريض، ومن غير المحتمل أن يصاب أي شخص لم تظهر عليه الأعراض بحلول اليوم الثاني عشر، ولكن ربما لا يزال حاملاً للعدوى.

لذلك ينصح الباحثون الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد أصيبوا بالعدوى -سواء كانت لديهم أعراض أم لا- بالعزل الذاتي لمدة 14 يوماً لتجنُّب نقله إلى أشخاص آخرين.

هل المضادات الحيوية فعّالة في الوقاية من مرض كوفيد-19 أو علاجه؟

لا فالمضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات، فهي لا تحارب إلا العدوى الجرثومية. وبما أن مرض كوفيد-19 سببه فيروس، فإن المضادات الحيوية لا تقضي عليه.

علىمنيشكلالمرضخطراًحقيقياً؟

لا تزال منظمة الصحة العالمية تبذل جهودها في التعرف على تأثير مرض كوفيد-19 على الناس، ومع ذلك فإن المنظمة ترى أن المسنين والأشخاص المصابين بحالات طبية موجودة مسبقاً، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري، يصابون بمرض وخيم أكثر من غيرهم.

هل ينبغي أن أضع كمامة لحماية نفسي؟

لا تضع كمامة إلا إذا ظهرت عليك أعراض مرض كوفيد-19 (بخاصة السعال) أو إذا كنت تقدم الرعاية لشخص يُحتمل أنه مصاب بهذا المرض حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية. ولا يمكنك استعمال الكمامة وحيدة الاستعمال إلا مرة واحدة. أما إذا لم تكن مريضاً أو قائماً على رعاية شخص مريض، فستكون قد أهدرت كمامة من دون داعٍ. ونظراً إلى النقص في إمدادات الكمامات على الصعيد العالمي، فإن المنظمة تحث الناس على التحلي بالحكمة في استخدامها.

هلاكتشفلقاح أو دواء فعال لمرض كوفيد-19؟

حسب منظمة الصحة العالمية، لا يوجد حتى يومنا هذا لقاح ولا دواء محدد مضاد للفيروسات للوقاية من مرض كوفيد-19 أو علاجه. لكن يجري حالياً تجربة بعض اللقاحات المحتملة والأدوية الخاصة بعلاج هذا المرض، واختبارها عن طريق التجارب السريرية، ومع ذلك ينبغي أن يتلقى المصابون به الرعاية لتخفيف الأعراض، في محاولة لمداواتهم. كما ينبغي إدخال الأشخاص المصابين منهم بأمراض مزمنة إلى المستشفيات، إلى أن يتعافى معظمهم بفضل الرعاية الداعمة، وذلك حسب توصيات المنظمة.

كم من الوقت يظل الفيروس حياً على الأسطح؟

لا يُعرف على وجه اليقين فترة استمرار الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 حياً على الأسطح، ولكن يبدو أنه يشبه في ذلك سائر فيروسات كورونا. وتشير الدراسات إلى أن فيروسات كورونا قد تظل حية على الأسطح لبضع ساعات أو لعدة أيام. وقد يختلف ذلك باختلاف الظروف (مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية).

هل من الآمن تلقّي الطرود من المناطق التي أبلغت عن حالات إصابة بمرض كوفيد-19؟

نعم. إن احتمالات تلوث السلع التجارية عن طريق شخص مصاب بالعدوى هي احتمالات ضعيفة، كما أن مخاطر الإصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 عن طريق طرد نُقل وشُحن وتعرض لمختلف الظروف ودرجات الحرارة، هي مخاطر ضئيلة.

كيفأحمينفسيمنالعدوى؟

1- اغسل يديك بصفة متكررة بالماء والصابون أو بمطهر يحتوي على كحول لفترة كافية.

2- غَطِّ السعال أو العطس بثني الكوع لتغطية الفم أو بمنديل ورقي ثم إلقاء المنديل بسلة مهملات مقفلة.

3- الزم المنزل ولا تغادره إلا للضرورة، وحافظ على مسافة أمان "تباعد اجتماعي" لنحو متر عن المحيطين بك.

4- إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فاطلب الرعاية الطبية فوراً.