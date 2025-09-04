سياسة
1 دقيقة قراءة
بعد رصدها في إعلان عقاري.. الأرجنتين تستعيد لوحة إيطالية نهبها النازيون قبل 80 عاماً
أعلنت السلطات الأرجنتينية، الأربعاء، استعادة لوحة فنية سرقها النازيون منذ عقود، بعد تحقيقات دولية ومداهمات استمرت أياماً عقب رصدها في صورة لإعلان عقاري.
بعد رصدها في إعلان عقاري.. الأرجنتين تستعيد لوحة إيطالية نهبها النازيون قبل 80 عاماً
تظهر التحفة الفنية الإيطالية هي بورتريه "الكونتيسة كولوني" ضمن قاعدة بيانات الأعمال الفنية التي سرقها النازيون، وظلت مفقودة لمدة 80 عاما / AP
4 سبتمبر 2025

وعُرضت اللوحة، وهي بورتريه "الكونتيسة كولوني" للفنان الإيطالي جوزيبي جيزلاندي، في قاعة مكتب الادعاء الفيدرالي بمدينة مار دي بلاتا الساحلية، إذ أكدت السلطات أنها ستكشف قريباً المزيد من التفاصيل حول عملية الاستعادة.

وتُدرج اللوحة ضمن قاعدة بيانات الأعمال الفنية المنهوبة من النازيين، وظلت مفقودة على مدار نحو 80 عاماً.

وأوضح مسؤول قضائي أن باتريشيا كادجين، ابنة مسؤول نازي سابق، سلّمت اللوحة مع زوجها عبر محاميهما، وذلك بعد أن دهمت السلطات منزلهما الأسبوع الماضي إثر ظهور العمل الفني معلقاً على جدار في صورة لإعلان عقاري.

اختيارات المحرر

كما أصدرت محكمة فيدرالية قراراً بوضع كادجين وزوجها قيد الإقامة الجبرية لمدة 72 ساعة منذ الاثنين الماضي، على أن يخضعا لاستجواب بخصوص تهمة "عرقلة التحقيق" المرتبط بالعثور على اللوحة.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us