وعُرضت اللوحة، وهي بورتريه "الكونتيسة كولوني" للفنان الإيطالي جوزيبي جيزلاندي، في قاعة مكتب الادعاء الفيدرالي بمدينة مار دي بلاتا الساحلية، إذ أكدت السلطات أنها ستكشف قريباً المزيد من التفاصيل حول عملية الاستعادة.

وتُدرج اللوحة ضمن قاعدة بيانات الأعمال الفنية المنهوبة من النازيين، وظلت مفقودة على مدار نحو 80 عاماً.

وأوضح مسؤول قضائي أن باتريشيا كادجين، ابنة مسؤول نازي سابق، سلّمت اللوحة مع زوجها عبر محاميهما، وذلك بعد أن دهمت السلطات منزلهما الأسبوع الماضي إثر ظهور العمل الفني معلقاً على جدار في صورة لإعلان عقاري.