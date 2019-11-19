إذا كنت تفكّر في الانتقال أو الهجرة إلى تركيا، سواء بهدف العلم أو العمل، فعليك معرفة بضعة أمور، تماماً كما عليك معرفة أنواع الإقامة في هذا البلد وكيف يمكنك الحصول على كل واحدة منها.

أولاً: التأشيرة (الفيزا):

يختلف كل بلد سواء عربي أو أجنبي من ناحية تأشيرات دخول تركيا، فمنها ما هو إلكتروني ومنها ما يجب الحصول عليه من السفارات التركية.

ويمكن الاتصال مع مكتبالقنصلية أو السفارة التركية في أي مدينة لمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم على التأشيرة أو يمكن مراجعة موقع وزارة الشؤون الخارجية التركية، لمعرفة ما إذا كانت مُعفاة من التأشيرة أو لا.

ثانياً: الإقامة.. أول ما عليك التفكير به:

ربما حجزت بفندق أو استقررت عند صديق أو قريب لبضعة أيام قبل البحث عن منزل لك. أول ما عليك فعله هو حجز موعد للإقامة، وهو ما يمكنك عن طريق مكاتب كثيرة منتشرة في إسطنبول.

الأوراق المطلوبة هي:

ـ صورة عن جواز السفر وآخر ختم للدخول (الفيزا).

ـ أربع صور شخصيَّة مع خلفية بيضاء.

ـ أوراق موعد المقابلة الذي حجزه لك المكتب ويظهر فيه اسمك وتاريخ الموعد والساعة.

ـ تأمين صحّي (إلزامي لمن هم أكبر من 18 سنة).

ـ عقد إيجار بيت مُصدَّق من النوتر (يمكن الاستعانة بعقد منزل صديقك أو بعقد منزلك الذي استأجرته).

ـ الرقم الضريبي (إلزامي لدفع الرسوم الضريبية، ويُستخرج من İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı في منطقة الفاتح.

ـ إيصال دفع الرسوم الضريبية في الدائرة المذكورة أعلاه.

في حال كان الأطفال أقل من 18 سنة فيجب إضافة هذه المستندات:

ـ صورة جواز الأب والأم.

ـ ترجمة شهادة الميلاد أو دفتر العائلة من القنصلية، ويُصدَّق لدى القائمقام في إسطنبول.

ترجمة شهادة وفاة الوالد أو الوالدة وتصديقها من وزارة الخارجية في بلدك وترجمتها وتصديقها لدى النوتر في تركيا.

قبل ذهابك بموعد المقابلة، من الأفضل تجهيز كل الأوراق المطلوبة. وفي بعض الأحيان قد يطلب الموظف لدى إجراء مقابلة الموعد أوراقاً إضافية ويُمهِلك مدة شهر لإحضارها مجدَّداً.

وما أنواع الإقامة في تركيا؟

1. إقامة الطالب: تُمنَح للطالب بمراحل الدراسة كافة، من المرحلة الابتدائية حتى الدكتوراه.

2. الإقامة قصيرة الأمد، ولها أنواع متعددة: مثل الإقامة السياحية، والإقامة بقصد تعلم اللغة التركية، والإقامة العلاجية، والإقامة الإنسانية.

3. إقامة طويلة الأمد: إذا كان طالب الإقامة أقام في تركيا مدة 8 سنوات غير منقطعة بتصريح إقامة سارٍ.

4. الإقامة العائلية التي تُمنَح لزوج أو زوجة المواطن التركي أو المواطن الذي لديه إقامة عمل مدتها 3 سنوات.

مكاتب الإقامات والتأمينات الصحية ستساعدكم على معرفة المطلوب لكل نوع من هذه الإقامات وإن كانت مسموحة لكم.

ثالثاً: المنزل:

ربما استعجل البعض بهذه الخطوة قبل خطوة الإقامة، لا سيما وأنها شرط أساسي في الأوراق المطلوبة للإقامة. لا بأس بهذا، لكن بشرط أن يُراعي كل مواطن المدة الممنوحة له في تركيا دون إقامة.

فمن يُمنح 3 أشهر، يختلف تماماً عمّن يكون أمامه 30 يوماً فقط.

إن كنت من مفضّلي العيش في مجمعات سكنية، فغالباً سيكون أمر إيجاد منزل للإيجار أسهل بكثير، إذ يوجَد في كل مجمع مكاتب للإيجار.

وإن كنت من مفضِّلي العيش في منازل خارج المجمعات السكنية، فيمكن لمكاتب الإيجار المنتشرة في مناطق كثيرة مساعدتك، أو يمكنك الاعتماد على نفسك والبحث على الإنترنت في موقع Sahibinden المُتاح منه نسخة باللغة الإنجليزية.

وإلى جانب الإيجار للشهر الأول، عادة ما يجب عليك دفع شهرين أو 3 وديعة مالية (Deposit) لأي منزل تستأجره، وعليك التأكَّد من أنك ستحصل على المبلغ لدى مغادرتك المنزل لاحقاً في العقد المُوقَّع بينك وبينك المالك.

كما تدفع في العادة العمولة لمكتب الإيجار، وفي حال استطعت الوصول إلى المالك بنفسك ولم تذهب إلى أي مكتب، فلن تُضطرّ إلى دفع هذا المبلغ.

اطّلع على بنود العقد جيداً، لا سيما ما يتعلق ببنود مغادرتك المنزل وحصولك على الوديعة.

رابعاً: التعليم:

كي تحصل على تأشيرة الدراسة التركية قبل مُغادرة بلدك، عليك أن تسجّل رسميّاً كطالب في إحدىالجامعات التركية.

وفي حال قررت التعلّم بعد وصولك إلى تركيا، فأمامك هذه الطرق الثلاث:

1-الجامعات الخاصَّة في تركيا

لا تشترط أي اختبارات قبول للالتحاق بها، فهي تقبل بالشهادة الثانوية فقط.

الدراسة في هذه الجامعات متاحة باللغة الإنجليزية أو التركية.

2-الجامعات الحكومية في تركيا

تعتمد الجامعات الحكومية في عملية اختيارها من بين الطلاب الدوليين المتقدمين على المفاضلات باختيار الأميز منهم حسب الشروط المطلوبة.

يعتمد كثير من الجامعات على اختبار القدرات YÖS أو اختبار SAT الأمريكيّ بأنواعه، سواء النِّظام الأول أو الثاني.

وقد تعتمد على المفاضلة بين الطلاب المتقدمين واختيار الأفضل بينهم على حسب معدَّلاتهم في الثانوية، مع العلم أن كل جامعة حكومية لها شروطها المنفصلة في ما يخصّ القبول والمفاضلات بين الطلاب.

3-المنح التركية المجانية

هي منحة تقدمها الحكومة التركية للطلاب الأجانب من جميع أنحاء العالَم، وتُعَدّ من أشهر برامج المنح حول العالَم لشمولها تخصُّصات كثيرة.

خامساً: العمل:

إذا كنت تعاقدت مع شركة ما سواء تركية أو أجنبية للعمل في تركيا، فستكون هي المسؤولة عن إصدار إقامة عمل لك حسب الاتفاق بينكما.

وفي حال قدمت إلى تركيا بغرض البحث عن عمل، فمن الأفضل البدء بتعلم اللغة التركية أولاً التي يمكنك أن تتقنها خلال 8-12 شهراً.

أما إن كنت من الراغبين في فتح مشروع تجاري ما، فعليك بكل تأكيد إتقان اللغة ودراسة المشروع بشكل جيد نظراً إلى شدة المنافسة التجارية في السوق التركية.