وأوضح زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوكرانية، أن الحروب في عصر التكنولوجيا والطائرات المسيّرة لا يمكن أن تُدار وفق منطق المناطق العازلة، معتبراً أن موسكو "غير مستعدة للحوار والدبلوماسية وتسعى فقط لكسب الوقت وتأجيل إنهاء الحرب".

وكانت تقارير أوروبية قد تحدثت عن مقترح بإنشاء منطقة بعمق 40 كيلومتراً بين الجانبين ضمن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار أو تسوية سلمية طويلة الأمد.

وفي تطور آخر، أعلن زيلينسكي عبر منصة "تليغرام" اغتيال الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني أندري باروبي في مدينة لفيف غربي البلاد، واصفاً الحادث بأنه "جريمة مروعة".

وأكد أن الأجهزة الأمنية استنفرت كامل قدراتها للقبض على منفذ العملية، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن القاتل هو أحد عمال التوصيل.