للمرة الأولى منذ التأسيس.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
أعلنت مصر أنها ستستضيف، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام، اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين في العاصمة القاهرة، وذلك لأول مرة منذ تأسيس المجموعة عام 1999، لمناقشة إشكالية الأمن الغذائي المتنامية حول العالم.
أعلام دول مجموعة العشرين في مركز مؤتمرات كيب تاون بجنوب أفريقيا / Reuters Archive
30 أغسطس 2025

وقال السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي للرئيس المصري لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، في بيان اليوم السبت، إن الاجتماع الذي ينعقد بين 1 و3 سبتمبر/أيلول 2025 "يمثل سابقة تاريخية كونه الاجتماع الأول للمجموعة الذي يُعقد خارج دولها الأعضاء".

وأوضح الإتربي أن استضافة القاهرة تأتي "تتويجاً للمشاركة المصرية المتميزة في اجتماعات مجموعة العشرين، كدولة ضيف للعام الثالث على التوالي والخامس إجمالاً"، مشيراً إلى أن الاجتماع يُعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب إفريقية الحالية للمجموعة.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، إلى جانب الدول المدعوة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية، إذ سيناقشون المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء.

كذلك من المتوقع التحضير للبيان الوزاري بشأن الأمن الغذائي العالمي المنتظر اعتماده خلال اجتماع وزراء المجموعة بجنوب إفريقيا في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيجري اعتماد البيان وثيقةً رسميةً خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي كان قد حصل في سبتمبر/أيلول 2023 على عضوية دائمة في مجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويمثل أعضاؤها نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من حجم التجارة العالمية.

مصدر:TRT Arabi
