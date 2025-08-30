وقال السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي للرئيس المصري لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، في بيان اليوم السبت، إن الاجتماع الذي ينعقد بين 1 و3 سبتمبر/أيلول 2025 "يمثل سابقة تاريخية كونه الاجتماع الأول للمجموعة الذي يُعقد خارج دولها الأعضاء".

وأوضح الإتربي أن استضافة القاهرة تأتي "تتويجاً للمشاركة المصرية المتميزة في اجتماعات مجموعة العشرين، كدولة ضيف للعام الثالث على التوالي والخامس إجمالاً"، مشيراً إلى أن الاجتماع يُعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب إفريقية الحالية للمجموعة.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، إلى جانب الدول المدعوة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية، إذ سيناقشون المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء.