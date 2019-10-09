سياسة
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وزارة الدفاع التركية تعلن بدء العمليات البرية في إطار عملية نبع السلام
أعلنت وزارة الدفاع التركية ليل الأربعاء، بدء القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري عملية برية شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام.
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء العمليات البرية في إطار عملية نبع السلام
العمليات البرية تشنّها القوات المسلَّحة التركية والجيش الوطني السوري / وزارة الدفاع التركية
9 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية ليل الأربعاء، بدء القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري عملية برية شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام.

وعصر الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وقال الرئيس التركي إن هدف العملية يتمثّل في تطهير المنطقة من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال مسؤول أمني تركي إن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وكانت مصادر أمنية تركية قالت إن مدافع هواتزر بدأت قصف قواعد تنظيم PKK/YPG ومستودعات ذخيرة تابعة لها.

كما قصفت المدفعية التركية أهداف الإرهابيين في منطقة تل أبيض في إطار عملية نبع السلام.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذَل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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