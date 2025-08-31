ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن وزارة الخارجية السودانية قولها في بيان لها، إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع حول حقول هجليج النفطية أمس السبت، "أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين"، علماً أن حقول هجليج الخاضة لإدارة السودان، تقع في منطقة حدودية كانت محل نزاع مع جنوب السودان في وقت سابق.

ولم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار، بينما أشارت إلى أن "الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم".

قتلى بالفاشر

وفي سياق متصل، أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 آخرين جراء قصف مدفعي لـ"قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأفادت الشبكة الطبية المستقلة في بيان، بأن "قوات الدعم السريع قصفت مساء أمس أحياءً بمدينة الفاشر، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 آخرين".