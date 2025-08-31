وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "جرى القضاء على الناطق باسم حماس أبو عبيدة في غزة"، متوعداً بمواصلة عمليات الاغتيال بحق قيادات وكوادر حركة حماس، تزامناً مع تصاعد حدة حرب الإبادة والبدء بعملية إعادة احتلال مدينة غزة.

وفي وقت سابق الأحد، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش استهدف أبو عبيدة في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، قائلاً: "في عملية مشتركة استهدف الشاباك والجيش الناطق باسم حماس أبو عبيدة".

بدورها، قالت القناة الـ12 العبرية في وقت سابق الأحد: "لدى إسرائيل مؤشرات تُفيد بأن أبو عبيدة جرت تصفيته بالفعل، لكن في هذه المرحلة لا يوجد تأكيد نهائي"، بينما ادعت القناة الـ14 العبرية أنه "جرى في إسرائيل تأكيد تصفية أبو عبيدة نهائياً خلال غارة لقواتنا في قطاع غزة".

وذكرت القناة أن أبو عبيدة كان داخل مبنى قرب مخبز في حي الرمال بمدينة غزة لحظة استهدافه. والسبت، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن "الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال أبو عبيدة في غارة على منطقة غزة".