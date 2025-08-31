والسبت، أعلنت الجماعة اغتيال رئيس حكومتها (غير معترف بها دولياً) أحمد غالب الرهوي ووزراء، جراء قصف إسرائيلي على العاصمة صنعاء الخميس.

وقال كوهين، في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" المحلية: "وضعنا اليمن في مرمى الاستهداف". وتابع: "هذه سياسة ممنهجة لضرب البنى التحتية وتنفيذ اغتيالات مركّزة ضد الحوثيين، بالتوازي مع بناء شراكات مع دول (لم يسمها) تراهم (الحوثيين) أعداءً"، دون إيضاحات.

وأردف كوهين قائلاً: "ليس الحوثيين وحدهم، بل كل قادة (حركة) حماس، حتى أولئك الذين يقيمون في دول ما وراء البحار، هم أموات".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بنقل اجتماعين مقررين اليوم أحدهما للحكومة الإسرائيلية والآخر للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) إلى "مكان سري"، على خلفية اغتيالات نفذتها تل أبيب ضد مسؤولين في جماعة الحوثي اليمنية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية: "اجتماعات الحكومة والوزراء اليوم ستنتقل إلى مكان محصن وسري بعد اغتيال رئيس حكومة الحوثيين"، مضيفة أنه جرى إخطار الوزراء بذلك قبل وقت قصير من انعقاد الاجتماعين.