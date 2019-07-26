سياسة
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مسعود أوزيل يتعرض لهجوم بسكاكين من قِبل مجهولين في لندن
تعرض لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية، المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل لهجوم مسلح بالسكاكين من قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية، لندن، دون أن يصاب بأذى.
مسعود أوزيل يتعرض لهجوم بسكاكين من قِبل مجهولين في لندن
أوزيل تعرض لهجوم مسلح من قبل مجهولين  / Reuters
26 يوليو 2019

تعرض لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية، المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، الخميس، لهجوم مسلح بالسكاكين من قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية، لندن، دون أن يصاب بأذى، حسب إعلام محلي.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد هاجم شخصان مجهولان على دراجة نارية، السيارة التي يقودها أوزيل برفقه زميله اللاعب البوسني سعيد كولاسيناك، في منطقة "غولديرز غرين" شمالي لندن.

وأضافت أن أوزيل ترك سيارته وتوجه إلى مطعم تركي في المدينة طلباً للمساعدة، حيث سارع موظفو المطعم بالخروج لملاحقة المهاجمَين، إلا أنهما لاذا بالفرار.

وأضاف شهود عيان للصحيفة، أن شخصين يرتديان ملابس سوداء ويقودان دراجة نارية، هاجما أوزيل، ولم يتم التعرف عليهما بسبب ارتدائهما خوذة الرأس.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، وأخذ إفادة اللاعبَين، مؤكدة أن أوزيل وكولاسيناك لم يصابا بأذى وهما في صحة جيدة.

ولم تُعقب السلطات البريطانية على ما نشرته الصحيفة.

والنجم أوزيل (30 عاماً) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وحقق معه عدة بطولات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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