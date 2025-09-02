وقال بريفو في منشور على منصة "إكس" إن بلجيكا ستوقع على "إعلان نيويورك"، الذي يدعم حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي "في ضوء المأساة الإنسانية المتفاقمة في فلسطين، خصوصاً في غزة، ورداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي".

كما كشف الوزير عن حزمة من العقوبات "الصارمة" ضد إسرائيل تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية.

وأكد بريفو أن بروكسل، العضو في الاتحاد الأوروبي، اتخذت هذه الإجراءات بهدف تكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في وقت أثارت التعهدات الأوروبية المتزايدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية غضب تل أبيب.

والعام الماضي قضت أعلى محكمة بالأمم المتحدة بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، ومستوطناتها غير قانوني ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن.