بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل
أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم إلى دول غربية أخرى بينها أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا، ما يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل.
جانب من مظاهرات في شوارع بلجيكا الشهر الماضي لدعم الفلسطينيين / Reuters Archive
2 سبتمبر 2025

وقال بريفو في منشور على منصة "إكس" إن بلجيكا ستوقع على "إعلان نيويورك"، الذي يدعم حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي "في ضوء المأساة الإنسانية المتفاقمة في فلسطين، خصوصاً في غزة، ورداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي".

كما كشف الوزير عن حزمة من العقوبات "الصارمة" ضد إسرائيل تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية.

وأكد بريفو أن بروكسل، العضو في الاتحاد الأوروبي، اتخذت هذه الإجراءات بهدف تكثيف الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في وقت أثارت التعهدات الأوروبية المتزايدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية غضب تل أبيب.

والعام الماضي قضت أعلى محكمة بالأمم المتحدة بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، ومستوطناتها غير قانوني ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل -بدعم أمريكي- إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت 63 ألفاً و25 شهيداً، و159 ألفاً و490 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينياً بينهم 121 طفلاً.

وبموازاة الإبادة في غزة، تشن إسرائيل عدواناً عسكرياً على الضفة الغربية أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

مصدر:TRT Arabi
