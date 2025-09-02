وذكرت الصحيفة أن جنود الاحتياط سيخضعون لتدريب يستمر من 3 إلى 4 أيام، إذ "ستكلف وحدات باستبدال القوات النظامية في جبهات الشمال، فيما ستشارك ألوية أخرى في القتال داخل غزة أو في تعزيز الوجود العسكري بالضفة الغربية".

ونقلت الصحيفة أن قوات الاحتلال بدأت بالفعل بتركيز ألوية الخدمة النظامية حول القطاع، وأن اللواءين 162 و99 ينفذان عمليات حصار على مدينة غزة، من الشمال ومناطق الزيتون والصبرة، "تمهيداً لمناورة برية واسعة".

وادعت أن جيش الاحتلال يخطط لفتح ممر في الجنوب الغربي لإخراج المدنيين نحو مناطق "إنسانية" في المواصي وجنوب القطاع، وفق تعبيرها.

ووفق "معاريف"، يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات كبيرة في تنفيذ عملياته بمدينة غزة، باعتبارها منطقة حضرية مكتظة بالسكان وتضم مباني مرتفعة.