صنف الموقع العسكري المتخصص "غلوبال فاير باور" تركيا كتاسع أقوى دولة في العالم عسكرياً، والأقوى في الشرق الأوسط.

التصنيف أعده الموقع العسكري المتخصص حول أقوى جيوش العالم لعام 2019، وضع مؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة.

وقال الموقع إن تصنيف القوة العسكرية العالمية اعتمد 55 عاملاً لتحديد درجة ما يسمى بمؤشر القوة لكل دولة.

وبحسب الموقع، يصل عدد الأفراد في الجيش التركي لـ735 ألف عسكري، بينهم 355 ألف في حالة عمل نشط، فيما تبلغ ميزانية الدفاع التركية للعام الحالي، وفق المصدر ذاته، 8 مليارات و600 مليون دولار، وتمتلك 107 مليارات و700 مليون من احتياطات الذهب والنقد الأجنبي.

وتمتلك تركيا 1067 طائرة، إضافة إلى 207 مقاتلات، ومثلها طائرات هجومية، فضلاً عن 492 مروحية.

وعلى نطاق المعدات العسكرية، يمتلك الجيش التركي 3200 دبابة قتالية، و9500 مدرعة قتالية، و2392 مدفعية تلقائية الدفع ومقطورة. وتمتلك تركيا أيضاً 194 قطعة بحرية، بينها 12 غواصة.

ولا يعتمد ترتيب الموقع على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز، بدلاً من ذلك، على تنوع السلاح، وتطور التكنولوجيا المستخدمة.

وأوضح الموقع أن صيغة الترتيب تسمح للدول الصغيرة، إن كانت أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطوراً.

وبالنظر إلى قائمة الدول صاحبة أقوى 10 جيوش بالعالم في العام 2018، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها روسيا، والصين، والهند، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتركيا، وألمانيا بحسب الترتيب.

يشار إلى أن تركيا احتلت نفس المرتبة من حيث أقوى الجيوش في العالم لعام 2018، وفق تصنيف الموقع نفسه، إلا أنها حققت في تقرير العام الحالي ارتفاعاً في بعض القوى العسكرية، مثل عدد العسكريين والطائرات والدبابات المقاتلة وغيرها.