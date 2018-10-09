أعلن الممثل التركي الشهير نجاتي شاشماز، المعروف باسم مراد علمدار نسبة لدوره في مسلسل “وادي الذئاب”، عمله على مشروعين مختلفين أحدهما للتليفزيون والآخر للسينما.

وفي تصريح خلال حضوره العرض الأول لفيلم Ab-ıHayat Çeşmesi، قال شاشماز إنه يقوم بتحضير مسلسل جديد أسمه “نوبة Nöbet”، سيتم تصويره في المناطق المحيطة بمدينة أنطاليا جنوب تركيا.

كما كشف عن عمله على فيلم جديد أيضاً، دون أن يذكر أي تفاصيل حول اسم أو موضوع الفيلم.

من جانب آخر، قال نجاتي شاشماز إنه يود العمل على أفلام الرسوم المتحركة، مشيراً إلى أهميتها في دعم التعليم والوعي لدى الأطفال. وأضاف "في أيامنا لم يكن لدينا سوى الحكايا التي يقصها الكبار علينا، ولم تكن هذه الحكايات تتحول إلى أفلام رسوم متحركة، أما أفلام الرسوم المتحركة التي كانت تعرض في تلك الفترة فأنا لا أريد حتى أن أتذكرها".