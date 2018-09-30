سياسة
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الداخلية العراقية تتعقب قتلة تارة فارس والتهديدات بالقتل مستمرة
قالت وزارة الداخلية العراقية إنها قبضت على أحد المتهمين بقتل  "الفاشنيستا" وملكة جمال بغداد تارة فارس بعد أن أطلق مجهول الرصاص عليها في بغداد. ويأتي مقتل فارس بعد أسابيع من وفاة خبيرتي تجميل عراقيتين بظروف غامضة.
الداخلية العراقية تتعقب قتلة تارة فارس والتهديدات بالقتل مستمرة
تارة فارس / Others
30 سبتمبر 2018

أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على أحد المشتبه فيهم بقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس في وقت اعلنت ملكة جمال بغداد ل عام 2015 عن تلقيها لتهديدات بالقتل ايضا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن، قوله إنه "تم إلقاء القبض على المتهم، وستتخذ إجراءات سريعة خلال 48 ساعة للتوصل إلى باقي الجناة المتورطين بقتل تارة فارس في بغداد".

ويأتي مقتل فارس بعد يومين من قتل الناشطة سعاد العلي في مدينة البصرة جنوب العراق التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة وبعد أسابيع من وفاة خبيرتي التجميل رشا الحسن ورفيف الياسري في ظروف غامضة خلال أسبوع واحد.وعبر عدد من الناشطين العراقيين عن خشيتهم من ان تكون عمليات القتل ممنهجة وتستهدف نساء بارزات في المجتمع.

وفارس، من مواليد عام 1996، قد لقيت مصرعها يوم الخميس بعد أن أطلق مجهول الرصاص عليها وسط العاصمة العراقية بغداد.

و فارس المولودة من من أب عراقي وأم لبنانية تعتبر من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في العراق حيث يتابعها على إنستغرام أكثر من مليوني شخص.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت متاجر وملاه ليلية وشبان وفتيات لهجمات واعتداءات متكررة. وقد أعلنت ملكة جمال العراق شيماء قاسم تلقيها تهديدات بالقتل عقب مقتل فارس. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
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