وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلاً عن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي بدأت في مدينة جنين ومخيمها ثم امتدت إلى طولكرم ومخيم نور شمس، أسفرت عن استشهاد 58 فلسطينياً وإصابة المئات، إضافة إلى دمار واسع في المنازل والبنية التحتية.

وأوضحت الدائرة أن محافظة جنين وحدها سجلت 44 شهيداً بينهم أطفال، فضلاً عن مئات الجرحى، مشيرةً إلى تهجير قسري متواصل لنحو 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، أي ما يعادل ربع سكان المدينة.

كما ارتفع عدد المعتقلين إلى 250 فلسطينياً منذ بدء العدوان، فيما حُرم أكثر من ألفي طالب من التعليم، وفق المصدر ذاته.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل تغيير معالم مخيم جنين عبر فتح شوارع جديدة وهدم أحياء كاملة، حيث جُرفت أكثر من 650 بناية، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للبنية التحتية.

ولفتت إلى أن ما يقارب 70% من المخيم تعرض للتدمير، ونتج عن ذلك واقع جغرافي جديد داخل المخيم يتمثل في شوارع مستحدثة وأحياء مقطعة الأوصال.