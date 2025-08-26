وأوضحت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع مع استمرار القصف الذي طال خيام النازحين والمنازل والتجمعات المدنية في شمال ووسط وجنوب القطاع.

وفي شمال القطاع، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر استهداف منزل عائلة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة بواسطة الطيران الحربي الإسرائيلي.

واستشهد طفل في حي الصفطاوي شمال المدينة بعد قصف منزل عائلته، فيما استشهد فلسطيني آخر بقصف جوي قرب مفترق الغفري في شارع الجلاء وسط المدينة، ولا يزال 5 أشخاص مفقودين تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرة مسيرة مدرستي الزيتون والمجدل، اللتان تؤويان عائلات نازحة، بعدة قنابل، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف بالروبوتات المفخخة لمبانٍ سكنية في شمال جباليا النزلة وحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

أما في وسط القطاع فقد استشهد زوجان فلسطينيان، في منطقة السوارحة غربي النصيرات إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين.

كذلك استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة على منزل في بلوك 7 بمخيم البريج، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال.

وفي دير البلح، أسفر قصف مروحي على مستودع يؤوي نازحين في شارع عكيلة عن استشهاد أم ورضيعتها، كما استشهد مواطن آخر بالرصاص في محور نتساريم.