ومن المتوقع أن يخرج عشرات الآلاف إلى شوارع المدن والبلدات الفرنسية، استجابة لدعوات أطلقتها حركة "لنُعطل كل شيء"، اعتراضاً على خفض الإنفاق العام. وقالت السلطات إنها تتحسب لمحاولات قطع طرق وأعمال تخريب، وسط مخاوف من شلل في قطاعي النقل والطيران.

وأعلن وزير الداخلية برونو ريتايو نشر 80 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أنه "سيتخذ إجراءات حاسمة" ضد أي محاولات لإغلاق الطرق. وبدأت القوات الأمنية انتشارها منذ مساء الثلاثاء.

بدورها، أفادت شركة السكك الحديدية الفرنسية باضطرابات في خدمات النقل الإقليمي، فيما حذرت هيئة الطيران المدني من احتمال توقف جزئي للعمليات في المطارات. كما توقعت وسائل الإعلام الفرنسية أن تمتد الاحتجاجات إلى الشركات والجامعات.