وأفاد في تصريحات لقناة "تي آر تي خبر" التركية، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفذ سياسة تستهدف الشعب الفلسطيني كله، ليس في غزة فحسب، بل في كل أنحاء فلسطين.

وأشار يلماز إلى أن إسرائيل تواصل أفعالها وسياساتها العدوانية التي تحدث حالة من عدم الاستقرار في دول المنطقة. ولفت إلى إدانة تركيا وشجبها الهجوم على قطر، معرباً عن تضامنهم مع جميع دول المنطقة بمواجهة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية.

وتابع: "ننتظر بالتأكيد تزايد الضغط على إسرائيل. هذه الممارسات الإسرائيلية خطيرة للغاية ليس على غزة والمنطقة فحسب، بل أيضا على البشرية والسلام والعدالة العالميين".

وأفاد يلماز بأن ممارسات إسرائيل أفرغت مفهوم العدالة من محتواه على المستوى الدولي، وكذلك جميع المؤسسات والقواعد الدولية.