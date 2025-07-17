سياسة
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مقتل أكثر من 60 شخصاً وإصابة عشرات في حريق بمدينة الكوت في العراق
ارتفعت حصيلة قتلى حريق اندلع ليلاً في مركز للتسوق في مدينة الكوت شرقي العراق إلى 63 شخصاً، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس.
مقتل أكثر من 60 شخصاً وإصابة عشرات في حريق بمدينة الكوت في العراق
63 قتيلاً و40 مصاباً حصيلة ضحايا حريق المركز التجاري في مدينة الكوت العراقية / وسائل التواصل
17 يوليو 2025

وفي وقت سابق الخميس، أعلن محافظ واسط محمد جميل الميّاحي، الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا فاجعة حريق ليلي بمول "الهايبر ماركت" وسط مدينة الكوت، الذي أسفر عن مقتل وجرح نحو 70 شخصاً.

وقالت الوزارة في بيان "أودى هذا الحريق المؤلم بحياة 63 مواطناً بريئاً، أغلبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم 14 جثة متفحمة غير معلومة".

وقد أعلن محافظ واسط محمد جميل الميّاحي، الخميس، الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا فاجعة حريق ليلي بمول "الهايبر ماركت" وسط مدينة الكوت، الذي أسفر عن مقتل وجرح نحو 70 شخصاً.

وقال المحافظ محمّد جميل الميّاحي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، "وصل عدد الضحايا إلى نحو 70 شخصاً بين شهيد ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في محافظة" واسط.

وأضاف الميّاحي، وفقاً للوكالة: "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث".

وقال: “وأضاف أن "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيُعلن عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".

وأكد المحافظ أن "الحكومة المحلية في واسط تتابع باهتمام كبير ملف السلامة العامة في الأبنية التجارية، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المقصرين"، مشيراً إلى أن "الفاجعة شكّلت صدمة كبيرة لأهالي المحافظة، وتستوجب مراجعة جادة لكل متعلقات السلامة والرقابة".

وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مشيراً إلى أن "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيُعلن عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة".

مصدر:TRT Arabi
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