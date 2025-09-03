وقالت مصادر محلية لوكالة أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء، إن عملية انتشال الجثث جرت، أمس الثلاثاء، وإن جهود البحث جارية على الرغم من نقص الموارد والمعدات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد القتلى ونطاق المأساة بالكامل لم يتضح بعد، إذ إن المنطقة المتضررة "يصعب للغاية الوصول إليها”.

وأوضح المكتب أن "ما يتراوح بين 300 و1000 شخص ربما فقدوا حياتهم" في الانهيار الأرضي، وإنه جرى حشد الجهود لدعم المنطقة المتضررة، التي تقع على بُعد أكثر من 900 كيلومتر (560 ميلاً) غرب العاصمة الخرطوم.

مساعدات عاجلة

من جانبه، كشف رئيس السلطة المدنية التابعة لحركة "تحرير السودان" مجيب الرحمن الزبير، عن إجراء "اتصالات مع عدد من المنظمات لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة".

جاء ذلك في مقطع مصور لمجيب الرحمن عقب وصوله الأربعاء، إلى قرية ترسين بجبل مرة وسط دارفور، بثته حركة "تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد محمد نور عبر حسابها على فيسبوك.

وقال مجيب الرحمن: "نترحم على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الانزلاق الأراضي والبالغ عددهم أكثر من ألف قتيل، ونفوق عدد كبير من البهائم، وتلف كميات هائلة من المزارع".