وخلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الاسكتلندي، رحّب سويني بعزم الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، مشدداً على أن هذا الاعتراف يجب أن يكون "غير مشروط وغير قابل للتراجع".

وأوضح أن "الوضع في غزة يمثل كارثة إنسانية من صنع البشر"، لافتاً إلى استشهاد أكثر من 63 ألف شخص، بينما يعيش السكان وسط مجاعة خانقة ودمار واسع لمعظم مناطق القطاع.

وأشار سويني إلى أن حكومته طالبت سابقاً لندن بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، تماشياً مع الإجماع الدولي على حل الدولتين، مضيفاً أن "الاعتراف حق للشعب الفلسطيني، وليس منحة من القوى الدولية".

وأكّد رئيس الوزراء الاسكتلندي أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يترافق مع فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، داعياً في الوقت نفسه إلى إنهاء التعاون العسكري معها "ما دامت الحرب والإبادة في غزة مستمرة".

كما شدّد على ضرورة أن تتخذ المملكة المتحدة خطوات ملموسة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، والانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، فضلاً عن حظر استيراد منتجات المستوطنات، أسوة بما قامت به أيرلندا.

وأضاف سويني أنه "رغم ترحيبنا بقرار لندن تعليق بعض تراخيص تصدير السلاح لإسرائيل، فإن المطلوب هو وقف شامل لجميع صادرات الأسلحة".