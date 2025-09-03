وخلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الاسكتلندي، رحّب سويني بعزم الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، مشدداً على أن هذا الاعتراف يجب أن يكون "غير مشروط وغير قابل للتراجع".
وأوضح أن "الوضع في غزة يمثل كارثة إنسانية من صنع البشر"، لافتاً إلى استشهاد أكثر من 63 ألف شخص، بينما يعيش السكان وسط مجاعة خانقة ودمار واسع لمعظم مناطق القطاع.
وأشار سويني إلى أن حكومته طالبت سابقاً لندن بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، تماشياً مع الإجماع الدولي على حل الدولتين، مضيفاً أن "الاعتراف حق للشعب الفلسطيني، وليس منحة من القوى الدولية".
وأكّد رئيس الوزراء الاسكتلندي أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يترافق مع فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، داعياً في الوقت نفسه إلى إنهاء التعاون العسكري معها "ما دامت الحرب والإبادة في غزة مستمرة".
كما شدّد على ضرورة أن تتخذ المملكة المتحدة خطوات ملموسة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات، والانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، فضلاً عن حظر استيراد منتجات المستوطنات، أسوة بما قامت به أيرلندا.
وأضاف سويني أنه "رغم ترحيبنا بقرار لندن تعليق بعض تراخيص تصدير السلاح لإسرائيل، فإن المطلوب هو وقف شامل لجميع صادرات الأسلحة".
وبيّن رئيس وزراء اسكتلندا، أنه يشارك مخاوف دول وقادة عالميين آخرين من أن ما يحدث في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية، مؤكداً وجود أدلة موثقة تثبت ارتكاب إسرائيل للإبادة.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء الاسكتلندي الحكومة البريطانية إلى دعم سيادة القانون الدولي والانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية، إضافة إلى التزام تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تنظر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ودعمتها دول أخرى عديدة، لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفاً و633 شهيداً، و160 ألفاً و914 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، رسمياً إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها.