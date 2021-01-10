سياسة
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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج من كورونا
أفاد بيان صارد عن الرئاسة الجزائرية الأحد، بأن الرئيس عبد المجيد تبون، غادر إلى ألمانيا لاستكمال علاجه من تبعات إصابته بفيروس كورونا. ولفت البيان إلى أن "علاج المضاعفات كان مبرمجاً قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج من كورونا
قالت الرئاسة الجزائرية إن تبون " توجه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقاً بكورونا" / AA
10 يناير 2021

غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إلى ألمانيا لاستكمال العلاج من تبعات إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس الجمهورية توجه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقاً بكورونا".

وأوضحت أن "علاج المضاعفات كان مبرمجاً قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك، وإصابة القدم ليست حالة مستعجلة".

ووفق التلفزيون الرسمي، فإن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين كانوا في وداع تبون بمطار بوفاريك العسكري غرب العاصمة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، عاد تبون إلى الجزائر بعد رحلة لألمانيا استمرت شهرين، للعلاج من كورونا.

ومنذ عودته قاد تبون اجتماعات ماراثونية مع الحكومة وكبار المسؤولين، ووقع قانون الموازنة لعام 2021، وصدّق على التعديل الدستوري الجديد، وترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، كما أمر بتسريع إعداد قانون الانتخابات الجديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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