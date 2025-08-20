وقال لافروف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن موسكو مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية لتسوية مع أوكرانيا، مشدداً على أن عقد محادثات أمنية من دون موسكو هو طريق نحو المجهول.

وأوضح أنه "لا يمكننا الموافقة على أن يكون هناك اقتراح الآن لحل قضايا الأمن، والأمن الجماعي، من دون مشاركة روسيا الاتحادية. هذا لن يجدي نفعاً".

وأضاف لافروف: "أنا متأكد من أن الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة، يدركون جيداً أن مناقشة القضايا الأمنية بجدية من دون روسيا هو أمر مستحيل، فهذا الطريق لن يقود لشيء".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات بأي صيغة كانت، والارتقاء بمستوى الوفود المشاركة في المفاوضات، من أجل التوصل إلى تسوية مع أوكرانيا.