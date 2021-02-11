استطاعت الدراما التركية التاريخية أن تكسر الحواجز وتصل إلى بلدانٍ عديدة ومختلفة من العالم العربي والإسلامي، مركزةً على التاريخ العثماني بغناه الثقافي وبطولاته وحروبه.

وهذه قائمة بأفضل المسلسلات التاريخية التركية:

قيامة أرطغرل.. البداية

هو واحد من أشهر المسلسلات التاريخية التركية. عُرض في خمسة مواسم محققاً مليارات المشاهدات عبر العالم، بفضل أحداثه المشوّقة وقصته المليئة بالرسائل عن المسلمين وقيمهم ومبادئهم، وأيضاً بفضل موسيقاه التصويرية التي ألهمت العديد من الأعمال الإبداعية.

تدور قصة "قيامة أرطغرل" في ولايتَي حلب وأنطاكيا خلال القرن الثالث عشر الميلادي، وتروي قصة ظهور أرطغرل، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في وقتٍ كان يعاني فيه المسلمون أخطاراً كبيرة وانعداماً للاستقرار والأمان، ليتمكّن من حمايتهم متحدّياً كلّ هذه الظروف المحيطة بهم.

يقول إسكندر شاه، وهو أكاديمي ماليزي، إن مسلسل "قيامة أرطغرل" يتناول بشكل أكبر التاريخ التركي، "لكنه في الوقت ذاته يتحدث عني كمسلم"، مضيفاً: "قصة المسلسل تعكس وضع المسلمين في وقتنا الحالي، وتعطينا الأمل، وتعلّمنا أن الإنسان إذا نشد الصحيح والصائب فسيحصل على أشياء جميلة حتماً".

"عاصمة عبد الحميد".. قامة عظيمة من التاريخ

يحكي هذا المسلسل التركي قصة الأعوام الثلاثة عشر الأخيرة (1896ـ1909) في حياة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني آخر السلاطين والخلفاء في الدولة العثمانية، بالإضافة إلى أبرز الأحداث التي عاشتها الدولة العثمانية خلال عهده.

وحقق مسلسل "عاصمة عبد الحميد" مثل كثيرٍ من المسلسلات التاريخية التركية نسب مشاهدة عالية ونجاحاً كبيراً، إذ شاهده الناس على شاشات 156 دولة.

في حوارٍ له مع وكالة الأناضول قال الممثل التركي بولنت إينال الذي أدى دور السلطان عبد الحميد الثاني إن مسلسل "عاصمة عبد الحميد" "يجسّد قامةً عظيمة من قامات التاريخ، وتمكّن من جذب اهتمامٍ كبير عبر العالم بخاصّة بمناطق الشرق الأوسط والبلقان والجمهوريات التركية وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الغربية".

وأضاف إينال أنّ مسلسلات مثل "عاصمة عبد الحميد" "تحفز الناس على البحث في التاريخ والاطلاع على معلومات متنوعة حول الشخصيات التي وردت فيها، وهو أمرٌ إيجابي جداً".

المؤسس عثمان.. من الضياع إلى القوة

بدأ عرض المسلسل التاريخي التركي "المؤسس عثمان" عام 2019. واعتُبر تتمة للمسلسل التاريخي "قيامة أرطغرل"، لأنه يتحدث عن عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

يبيّن المسلسل كيف تخلّصت الدولة العثمانية من الفقر والضياع، لتصبح قوية وصلبة على يد عثمان، كما يحاكي فترة تأسيس الدولة العثمانية، بطبيعة حياتها وقبائلها وثقافتها وأبطالها.

واعتبر "المؤسس عثمان" العمل الأضخم من نوعه بعد "قيامة أرطغرل"، بحيث استمرت التحضيرات له لأكثر من سنة كاملة، واستفاد فريق العمل من تدريبات مهمّة في الجبال والغابات.

منتج المسلسل وكاتب السيناريو محمد بوزداغ قال في تصريح له لوكالة الأناضول: "أشعر بحماسة كبيرة لأنني أحب هذا العمل، وهي طريقة للتعبير عن ذاتي. كنت دائماً أتساءل عن قدرة الأتراك على إنشاء دولة في المنطقة رغم الحملات الصليبية وحملات المغول، والإجابة عن هذا السؤال لا تتأتى إلا عبر عيش تلك المرحلة ومعرفة ماذا كانت أحلام عثمان والصعوبات التي عاشها".

السلطان محمد الفاتح.. الصعود العثماني

يمتد مسلسل "الصعود العثماني" Rise of empires ottoman الذي أنتجته شركة نتفليكس Netflix على ستّ حلقات، وهو في حقيقة الأمر ليس دراما وإنما عبارة عن مسلسل وثائقي يتحدث عن فتح القسطنطينية (إسطنبول حالياً) في عهد السلطان العثماني السابع محمد الفاتح.

يؤرخ المسلسل الوثائقي أيضاً لانتصارات الدولة العثمانية على يد سلطانها في ذلك الوقت محمد الفاتح الذي استلم العرش في عمر الثالثة عشرة إلى أن أصبح واحداً من أعظم حكام الإمبراطورية في القرن الخامس عشر.

مسلسل بربروس.. البطل الذي أنقذ المسلمين

في نفس إطار أمجاد الدولة العثمانية وانتصاراتها، سيجري تصوير مسلسل تركي تاريخي جديد عن القائد البحري العثماني خير الدين بربروس.

وكشفت ماهينوز كوكتاش السفيرة في الجزائر وجود مباحثات مع الجزائر لتصوير أجزاء من هذا المسلسل بهذا البلد المغاربي الذي كان محطة مهمة من حياة القائد العثماني.

يحكي المسلسل قصة حياة خير الدين بربروس الذي ولد عام 1478 بجزيرة ميديللي، وأنقذ حياة آلاف من المسلمين في الحروب التي خاضها ضد الصليبيين على مستوى البحر. وسيتطرق أيضاً إلى مواجهة القائد العثماني للغزو الإسباني للجزائر بين عامَي 1516 و1517.

يُذكر أن الاسم الحقيقي لبربروس هو خضر بن يعقوب، ومنحه السلطان سليم الأول لاحقاً اسم خير الدين، ثم لقَّبه الأوروبيون ببارباروسا مثل شقيقه الأكبر عروج، لميل لحيته إلى اللون البرتقالي.