وقال السيسي عبر الوسائل الافتراضية في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تَجمُّع "بريكس" التي انعقدت بدعوة من البرازيل لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، إنّ القاهرة تبذل جهوداً مضنية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتابع: "دأبت إسرائيل منذ ما يقرب من عامين على ممارسة أبشع صور القتل والترويع، مستخدمة التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحاً ضد المدنيين، ما أدّى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة بلغت حد إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة".

وأضاف: "لم تكتفِ إسرائيل بذلك، بل مضت في توسيع عملياتها العسكرية بغزة، إمعاناً في تدمير مقومات الحياة بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وتنفيذ مخطط التهجير القسري وتصفية قضيتهم العادلة".

وجدّد تأكيد موقف بلاده الرافض قطعاً لأي سيناريو "يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أي ذريعة، لما يمثّله ذلك من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ووأد حل الدولتين، وتوسيع رقعة الصراع، وتهديد منظومة السلام في الشرق الأوسط".

وذكر السيسي أن "مصر بذلت، ولا تزال، جهوداً مضنية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى تمهيداً لبدء ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع وإعادة إعماره".

وفي بيان منفصل أشارت الرئاسة المصرية إلى أن السيسي أكّد خلال لقائه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، بحضور وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر بالقاهرة، أهمية وقف إطلاق النار في غزة واحتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لمصر (غير محددة المدة) بعد زيارة أجراها لإسرائيل، ثم يوم الأحد للبنان.

ونقل كوبر تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنظيره المصري، وهو ما ثمّنه الأخير مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وفق البيان ذاته.

وخلال اللقاء أشار السيسي إلى "أهمية مناورات النجم الساطع 2025، التي تجرى حاليّاً بمصر باعتبارها امتداداً للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين البلدين".

وفي 28 أغسطس/آب الماضي انطلقت مناورات التدريب العسكري المصري الأمريكي المشترك، المعروف باسم "النجم الساطع" بقاعدة عسكرية غرب مصر، بمشاركة 44 دولة، على أن تختتم في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وشهد اللقاء بين السيسي وكوبر "توافقاً حول ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، بهدف احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية الراهنة".