وقال السيسي عبر الوسائل الافتراضية في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تَجمُّع "بريكس" التي انعقدت بدعوة من البرازيل لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، إنّ القاهرة تبذل جهوداً مضنية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وتابع: "دأبت إسرائيل منذ ما يقرب من عامين على ممارسة أبشع صور القتل والترويع، مستخدمة التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحاً ضد المدنيين، ما أدّى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة بلغت حد إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة".
وأضاف: "لم تكتفِ إسرائيل بذلك، بل مضت في توسيع عملياتها العسكرية بغزة، إمعاناً في تدمير مقومات الحياة بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وتنفيذ مخطط التهجير القسري وتصفية قضيتهم العادلة".
وجدّد تأكيد موقف بلاده الرافض قطعاً لأي سيناريو "يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أي ذريعة، لما يمثّله ذلك من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ووأد حل الدولتين، وتوسيع رقعة الصراع، وتهديد منظومة السلام في الشرق الأوسط".
وذكر السيسي أن "مصر بذلت، ولا تزال، جهوداً مضنية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى تمهيداً لبدء ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع وإعادة إعماره".
وفي بيان منفصل أشارت الرئاسة المصرية إلى أن السيسي أكّد خلال لقائه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، بحضور وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر بالقاهرة، أهمية وقف إطلاق النار في غزة واحتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
تأتي زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لمصر (غير محددة المدة) بعد زيارة أجراها لإسرائيل، ثم يوم الأحد للبنان.
ونقل كوبر تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنظيره المصري، وهو ما ثمّنه الأخير مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وفق البيان ذاته.
وخلال اللقاء أشار السيسي إلى "أهمية مناورات النجم الساطع 2025، التي تجرى حاليّاً بمصر باعتبارها امتداداً للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين البلدين".
وفي 28 أغسطس/آب الماضي انطلقت مناورات التدريب العسكري المصري الأمريكي المشترك، المعروف باسم "النجم الساطع" بقاعدة عسكرية غرب مصر، بمشاركة 44 دولة، على أن تختتم في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.
وشهد اللقاء بين السيسي وكوبر "توافقاً حول ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، بهدف احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية الراهنة".
وتناول الجانبان أيضاً "تطورات الأوضاع في قطاع غزة"، وأكد السيسي "أهمية الوساطة الذي تضطلع بها مصر والولايات المتحدة وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن والأسرى، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، وفق بيان الرئاسة.
وشدّد السيسي على "استمرار مصر في بذل جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بشكل مستدام، تمهيداً لإحياء العملية السياسية، وصولاً إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط".
كما بحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، وتأكيد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، من أجل احتواء التصعيد الإقليمي، ودعم الحلول السياسية الفاعلة والمستدامة للأزمات القائمة".
في غضون ذلك رفضت مصر والسعودية مساء الاثنين، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأعرب الوزيران عن "رفضهما القاطع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والتجويع الممنهج".
ومنذ أيام قليلة شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسراً إلى النزوح جنوباً، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.
كما بحث الوزيران "الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بلا عوائق". وتناولا أيضاً "التصعيد الاسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني"، وشدّدَا على "الرفض القاطع لهذه الممارسات التي تُعَدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها، بخلاف هجمات لها في لبنان وسوريا وقبل ذلك إيران.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 64 ألفاً و522 شهيداً و163 ألفاً و96 جريحاً من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1019 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.