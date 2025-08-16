سياسة
1 دقيقة قراءة
بوتين يزور مقبرة الجنود السوفييت في ألاسكا بعد لقائه مع ترمب
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقبرة الجنود السوفييت في ولاية ألاسكا الأمريكية ووضع أكاليل من الزهور على أضرحتهم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الزهور على قبور الجنود السوفييت في ألاسكا / AA
16 أغسطس 2025

وذكر بيان صادر عن الكرملين، السبت، أن بوتين توجّه مباشرة عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى النصب التذكاري العسكري "فورت ريتشاردسون" قرب مدينة أنكوريج.

وأوضح البيان أن بوتين وضع الزهور على قبور الطيارين والبحارة السوفييت الذين لقوا مصرعهم في أثناء نقل المعدات العسكرية في إطار اتفاقية "الإعارة والتأجير" (Lend-Lease) التي أبرمتها الولايات المتحدة لتزويد دول الحلفاء بالمعدات خلال الحرب العالمية الثانية.

كما التقى بوتين، بشكل مقتضب، أحد رجال الدين الأرثوذكس في ألاسكا، قبل أن يغادر متوجهاً إلى موسكو.

والجمعة، عقدت قمة بين ترمب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمرت قرابة 3 ساعات وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.



مصدر:TRT Arabi
