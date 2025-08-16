وذكر بيان صادر عن الكرملين، السبت، أن بوتين توجّه مباشرة عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى النصب التذكاري العسكري "فورت ريتشاردسون" قرب مدينة أنكوريج.

وأوضح البيان أن بوتين وضع الزهور على قبور الطيارين والبحارة السوفييت الذين لقوا مصرعهم في أثناء نقل المعدات العسكرية في إطار اتفاقية "الإعارة والتأجير" (Lend-Lease) التي أبرمتها الولايات المتحدة لتزويد دول الحلفاء بالمعدات خلال الحرب العالمية الثانية.

كما التقى بوتين، بشكل مقتضب، أحد رجال الدين الأرثوذكس في ألاسكا، قبل أن يغادر متوجهاً إلى موسكو.