وتشمل الخطة الإسرائيلية بناء نحو 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب معاليه أدوميم، بالإضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة في "عسائيل" قرب جبل الخليل، تحتوي على 342 وحدة سكنية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطط المثيرة للجدل لها آثار بعيدة المدى على إمكانية تحقيق حل الدولتين، وقد تأخرت لسنوات بسبب الضغوط الدولية".

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله، إن "الدولة الفلسطينية تُمحى، ليس بالشعارات، ولكن بالأفعال"، مؤكداً "ضرورة استكمال عملية الاستيطان وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية".

في المقابل، ندّدت فلسطين بالتصديق الإسرائيلي على المشروع، واعتبرت أن ذلك اعتراف رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي.