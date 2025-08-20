سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تصدّق على خطة "إي1" الاستيطانية ببناء 3400 في معاليه أدوميم شرقي القدس
صدّقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على خطة البناء الاستيطاني "إي 1" قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة شرقي القدس، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.
إسرائيل تصدّق على خطة "إي1" الاستيطانية ببناء 3400 في معاليه أدوميم شرقي القدس
صورة لمنازل بُنيت في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة / Getty Images
20 أغسطس 2025

وتشمل الخطة الإسرائيلية بناء نحو 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب معاليه أدوميم، بالإضافة إلى إقامة مستوطنة جديدة في "عسائيل" قرب جبل الخليل، تحتوي على 342 وحدة سكنية إلى جانب مبان عامة وبنى تحتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطط المثيرة للجدل لها آثار بعيدة المدى على إمكانية تحقيق حل الدولتين، وقد تأخرت لسنوات بسبب الضغوط الدولية".

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله، إن "الدولة الفلسطينية تُمحى، ليس بالشعارات، ولكن بالأفعال"، مؤكداً "ضرورة استكمال عملية الاستيطان وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية".

في المقابل، ندّدت فلسطين بالتصديق الإسرائيلي على المشروع، واعتبرت أن ذلك اعتراف رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي.

اختيارات المحرر

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن المشروع يعزل القدس عن محيطها الفلسطيني ويقوض فرص تطبيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن الضفة "ستتحول إلى كانتونات معزولة وشبه سجنية" بسبب الحواجز والمستوطنين المسلحين.

وحذرت الوزارة من "تعايش المجتمع الدولي مع القرار الإسرائيلي والاكتفاء ببيانات الإدانة"، مؤكدة أن ذلك لن يوفر حماية لحل الدولتين، مطالبة بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف مخططاته وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن تصديق الاحتلال على البناء الاستيطاني في "إي 1" تستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه من دون جدوى.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us