وأضاف فيدان، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة، أن ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني "هو أن نتحرك ونتدخل بشكل جماعي"، مشدداً على ضرورة إبقاء إسرائيل "تحت ضغط قوي ومنسق من أجل التوصل إلى حل دائم".

وشدد فيدان على أن الشعب الفلسطيني "يحتاج إلى تحرك إسلامي جماعي من أجله"، مؤكداً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "بات يتحول خطوة بعد أخرى إلى حقيقة لا رجعة عنها".

وأوضح فيدان أن الفلسطينيين "يكافحون الجوع ويواجه أكثر من نصف مليون منهم خطر المجاعة"، مشيراً إلى إعلان الأمم المتحدة الذي أكد رسمياً وجود مجاعة في غزة. وشدد على أن ما يجري "ليس كارثة طبيعية، بل نتيجة متعمدة من قبل إسرائيل عبر منع دخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف الوزير التركي أن "الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، بل تسعى إلى محو الشعب الفلسطيني من أرضه بالكامل، وهذا ما لن نسمح به".

وتابع فيدان: "نرحب بالجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين"، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني "بحاجة إلى دعم جماعي حقيقي" لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 22 شهراً.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على قطاع غزة فقط، بل "امتدت إلى لبنان وسوريا"، محذراً من خطورة استمرار هذه الهجمات على استقرار المنطقة، ومؤكداً في الوقت نفسه ضرورة "حماية المسجد الأقصى ومنع اقتحامات المستوطنين".

واليوم الاثنين بدأ وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا طارئا لبحث سبل مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.