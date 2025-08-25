جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي خلال مشاركته في فاعلية لإحياء الذكرى الـ954 لنصر معركة ملاذكرد، بمنطقة أخلاط بولاية بيتليس شرقي تركيا.

وأكد أردوغان قائلاً: “سنواصل السعي حتى الوصول إلى هدفنا "تركيا خالية من الإرهاب"“، مشدداً على أنه “بوحدتنا سنقف في وجه كل من يهدد أمننا واستقرارنا”.

وأوضح أردوغان أن منطقة أخلاط تمثل "رمزاً للوجود الأبدي والأزلي للشعب التركي على هذه الأرض"، مشيراً إلى أن "التاريخ ممتلئ بأمثلة لا حصر لها من النجاحات التي حققناها في الداخل والخارج عندما وقفنا نحن الأتراك والأكراد والعرب معاً، وتحاببنا في الله، وسرنا نحو أهداف مشتركة".