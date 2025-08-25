وأوضح دوران في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل من دون أي اعتبار للمبادئ الإنسانية والقانونية، تواصل جرائمها، معتقدةً أن هجماتها الممنهجة ضد الصحفيين يمكن أن تمنع إيصال الحقيقة"، مشيراً إلى أنها تسعى إلى القضاء على شعب بأكمله تحت الحصار والإبادة.

وشدّد دوران على أن الواجب يحتم على كل أصحاب الضمائر الحية، وعلى المجتمع الدولي والمؤسسات، أن يرفعوا صوتهم أكثر من أي وقت مضى، وأن يعملوا فوراً على إيقاف هذه الإبادة التي تُسجَّل صفحة سوداء في تاريخ الإنسانية، مؤكداً أن البشرية لم تعد قادرة على تحمّل هذا العبء الثقيل.

وختم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالقول: "أترحّم على أرواح الصحفيين الذين قُتلوا، وعلى أشقائنا الفلسطينيين، وأسأل الله أن يتقبّلهم برحمته. كما أحيّي بكل احترام جميع الصحفيين الذين يخاطرون بأرواحهم لنقل معاناة غزة إلى العالم".

واليوم الاثنين، استشهد 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين وسائق مركبة إطفاء، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.